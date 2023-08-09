В Алматы подали более 25 тысяч заявлений на прием в первый класс

Если в 2021-2022 учебном году в городе в первые классы поступило 31 046 детей, то в 2022-2023 учебном году - 32 938 детей

Рассказать друзьям

Алматы. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прием документов для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. За четыре месяца в целом по городу поступило 25 009 заявлений, сообщает пресс-служба акимата города.





Если в 2021-2022 учебном году в Алматы в первые классы поступило 31 046 детей, то в 2022-2023 учебном году - 32 938 детей. Заявки будут приниматься до 1 августа.





Организации образования обеспечивают прием в 1-й класс детей 6 лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется 6 лет.





В соответствии с типовыми правилами оказание государственной услуги по приему в 1-й класс в электронном формате осуществляется через веб-портал электронного правительства egov.kz.





Школы обеспечивают прием с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы (микроучасток), независимо от уровня подготовки. Также детей можно оформить не только в школу по-своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.





Для поступления в первый класс родитель или законный представитель ребенка, который будет учиться, должны подать заявление лично. Также нужно предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, документ о состоянии здоровья формы 026/у-3, документ о состоянии здоровья формы 065/у и две фотографии размером 3х4. Возраст для поступления - от 6 лет.





Ранее родителям будущих первоклассников уже напоминали , что 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс.





В середине июня сообщалось, что около 250 тысяч заявлений поступило для приема детей в первый класс.



