В Алматы полностью восстановлена работа общественного транспорта

АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - О восстановлении работы общественного транспорта и ущербе дорожно-транспортной инфраструктуре города рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день запущены все 1600 единиц подвижного состава по 151 маршруту, в том числе троллейбусные и пригородные. Режим работы городских маршрутов - с 8.00 до 21.00, пригородных - с 9.00 до 21.00. Кроме того, возобновлена работа метро. Режим работы - с 7.00 до 21.00", - рассказал Мурзаханов в ходе аппаратного совещания.

Он проинформировал, что во время беспорядков были повреждены 28 автобусов (26 единиц - ТОО "Алматыэлектротранс", по одной - ТОО "АвтоАлмаТранс" и ТОО "Автотрансгаз"). На сегодня, по его словм, полностью восстановлены 16 автобусов, остальные 12 будут отремонтированы до конца января по мере поставки запчастей (стекол).

Аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме, отметил спикер. С 15 января частично возобновлены междугородние перевозки (в Талдыкорган, Тараз и Шымкент).

Руководитель управления городской мобильности рассказал также о восстановлении дорожной инфраструктуры города.

По результатам обследования улично-дорожной сети города выявлено разрушение 1050 квадратных метров дорожного покрытия, 410 метров заваленных бордюров, 98 разрушенных металлических решеток. Ремонтно-восстановительные работы завершены. Разобрано 2025 квадратных метров брусчатки на тротуарах, покрытие тротуаров восстановлено, проинформировали в пресс-службе городского акимата.

Мурзаханов сообщил, что, помимо этого, в Алматы было повреждено оборудование 46 светофорных объектов и 121 дорожный знак (на площади Республики, по проспектам Назарбаева, Достык, Абая, Райымбека, улицам Толе би, Сатпаева и Момышулы). На сегодня они полностью восстановлены.

Также ведутся работы по восстановлению автобусных павильонов: из 43 поврежденных уже полностью восстановено 23, остальные 20 планируется отремонтировать до конца января по мере изготовления стеклопакетов. Ремонт проводится за счет средств частных инвесторов (ТОО "РТС" и ТОО "Юником Бизнес")", - проинформировали в акимате.



