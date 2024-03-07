В Алматы после землетрясения вырос спрос на частные дома
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы после недавнего землетрясения вырос спрос на частные дома.
Архитектор Жанна Спунер объясняет это тем, что на нижних этажах зданий при землетрясении амплитуда колебаний меньше, тогда как на верхних сила вибрации ощущается сильнее. При этом, считает эксперт, сейсмостойкость сооружения не зависит от высоты здания, сообщает "Хабар 24".
Нельзя сказать людям: не бойтесь, и они перестанут бояться. Я сама в советское время жила на 16-м этаже и пережила там немало землетрясений. Знаю, как это все происходит. Людям страшно, потому что им кажется, что сверху огромная масса, но на самом деле, если вы в сейсмичном доме 9-балльном, а у нас в основном все здания на 7-9 баллов рассчитаны, то вы вполне можете быть в безопасности больше, чем в частном доме", - подчеркнула Жанна Спунер.
Как отмечают специалисты КазНИИСА, преимущество частного жилья во время землетрясения заключается в том, что есть возможность быстрее выйти на улицу.
Если любой жилой дом не будет строиться в соответствии с требованиями действующих норм, он может получить сильные повреждения и даже обрушиться. Поэтому хочу посоветовать людям, которые строят для себя частное жилье: стройте его согласно требованиям сейсмостойкого строительства. Должны быть устроены антисейсмические пояса, перегородки должны иметь через каждые два метра железобетонное включение", - добавил управляющий директор по производству АО "КазНИИСА" Ералы Шокпаров.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдались десятибалльные пробки.
Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.
Стоит отметить, что хаотичная высотная застройка, пробки на дорогах, загрязненный воздух, дефицит воды, нехватка мест в детских садах и школах, недостаточная мощность коммунальных сетей - проблемы, которые на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.