В Алматы представитель Роскосмоса подарил школе космонавтики репродукции картин Леонова

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы глава представительства государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в Республике Казахстан Анатолий Красников передал в дар школе космонавтов KAZSPACE репродукции картин космической тематики одного из первых космонавтов мира Алексея Леонова, передаёт корреспондент агентства.

По словам организаторов, репродукции картин были подобраны таким образом, чтобы в красках рассказать о космонавтике, взбудоражить фантазию и вызвать интерес к теме у подрастающего поколения.

Хотелось затронуть аспекты истории. Очень важное историческое событие 18 марта 1965 года - это выход Алексея Леонова в открытый космос. Первый выход человека в открытый космос на корабле восход. Есть картина, где он парит в космическом пространстве над чёрным морем. И естественно аспект будущего каким-то образом хотелось затронуть. На некоторых картинах изображено, как корабль находится на Луне, вид на Луне, космические миры", - рассказал Анатолий Красников во время встречи с детьми.

Во время встречи школьники похвастали своими знаниями и достижениями в этой области и подарили представителю "Роскосмоса" космические растения.

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