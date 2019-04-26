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В Алматы представитель Роскосмоса подарил школе космонавтики репродукции картин Леонова

25.04.2019, 19:28 10180
Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы глава представительства государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в Республике Казахстан Анатолий Красников передал в дар школе космонавтов KAZSPACE репродукции картин космической тематики одного из первых космонавтов мира Алексея Леонова, передаёт корреспондент агентства. 
 
По словам организаторов, репродукции картин были подобраны таким образом, чтобы в красках рассказать о космонавтике, взбудоражить фантазию и вызвать интерес к теме у подрастающего поколения. 
 

Хотелось затронуть аспекты истории. Очень важное историческое событие 18 марта 1965 года - это выход Алексея Леонова в открытый космос. Первый выход человека в открытый космос на корабле восход. Есть картина, где он парит в космическом пространстве над чёрным морем. И естественно аспект будущего каким-то образом хотелось затронуть. На некоторых картинах изображено, как корабль находится на Луне, вид на Луне, космические миры", - рассказал Анатолий Красников во время встречи с детьми. 

 
Во время встречи школьники похвастали своими знаниями и достижениями в этой области и подарили представителю "Роскосмоса" космические растения. 
 

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