В Алматы произошла драка между футбольными болельщиками

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - 3 марта после футбольного матча между "Кайратом" и "Астаной" за Суперкубок Казахстана возле Центрального стадиона Алматы произошла потасовка между фанатами, передает Kazakhstan Today.

Видео данного инцидента было опубликовано на странице kris_p_almaty в Instagram.

"Сотрудниками полиции, несшими службу по охране общественного порядка во время футбольного матча на Центральном стадионе Алматы, была своевременно пресечена попытка потасовки между группой молодых людей, которые для установления личности были доставлены в отдел полиции Бостандыкского района", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Салтанат Азирбек, отметив, что с ними была проведена праворазъяснительная беседа по недопущению нарушения общественного порядка.

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