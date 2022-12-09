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В Алматы проведут экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе

08.12.2022, 11:17 32036
В Алматы проведут экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе
Фото: Depositphotos
По словам местных жителей, дома, построенные на склоне горы, находятся в опасности, поскольку укрепляющая конструкция, построенная в конце 2019 года, уже не удерживает сползание грунта
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат города Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе, об этом стало известно в ходе встречи акима города Ерболата Досаева с жителями Медеуского района.

В ходе встречи жительница Медеуского района Алматы пожаловалась, что дома, построенные на склоне горы, находятся в опасности, поскольку укрепляющая конструкция, построенная в конце 2019 года, уже не удерживает сползание грунта. Канализация и водопровод периодически выходят из строя.

На это заместитель акима Аскар Амрин ответил, что на участке незаконно установлена канализация, которая периодически выходит из строя.

На сегодня проведена независимая экспертиза, которая говорит о том, что габионная конструкция установлена правильно и полностью соответствует СНиПам. Вместе с тем совместно с районом и департаментом ЧС было предложено весной дополнительно провести еще одну экспертизу-аудит уже за счет государственных средств, и после этого будет принято решение", - сказал Амрин.


В свою очередь исполняющий обязанности начальника ДЧС города Алматы Ерлан Алибеков сказал, что была привлечена независимая экспертиза, которая определила, что состояние габионов удовлетворительное.

Аким города Ерболат Досаев пообещал, что будет проведена дополнительная экспертиза на уровне акимата города, по результатам которой будет принято решение.

Если будет необходимо, выделим деньги и проведем требуемые работы. При этом если экспертиза обнаружит, что канализация является одной из причин нынешнего состояния подпорки, то по ней будет принято соответствующее решение", - заверил глава города.


Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.

Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
 

новости по теме

Штормовое предупреждение объявили в Туркестанской области

08.12.2022, 20:52 12206
Штормовое предупреждение объявили в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
В регионе ожидается туман, метель
Туркестан. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в Туркестанской области.

По прогнозу синоптиков, 9 декабря на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, метель. Ветер северо-восточный, утром и днем в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

Ипотеку под 2% предоставят самым уязвимым слоям населения

08.12.2022, 16:24 22036
Ипотеку под 2% предоставят самым уязвимым слоям населения
К ним относятся инвалиды I и II группы, многодетные семьи, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ипотекой под 2% смогут воспользоваться самые социально уязвимые слои населения: инвалиды I и II группы, многодетные семьи, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, заявил в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Мы сейчас разные варианты рассматриваем. Такой ипотекой смогут воспользоваться самые уязвимые категории, которые не имеют никакой возможности получить другой кредит", - отметил министр.


Он также отметил, что у населения пользуется большим спросом арендное жилье.

Если мы будем запускать другую программу "Арендное жилье" с правом выкупа или без права выкупа, то тогда смысл тех программ отпадает. Потому что условия лучше: не нужно платить первоначальный взнос, нести другие издержки. Поэтому будем пересматривать. Если эта программа будет пользоваться популярностью, то другие будут убираться", - резюмировал Ускенбаев.


 

Ужесточить требования к качеству интернета предлагают в Казахстане

08.12.2022, 14:48 24491
Ужесточить требования к качеству интернета предлагают в Казахстане
Дата-центры и серверы не соответствуют международному стандарту
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената депутат Галиаскар Сарыбаев, озвучивая депзапрос, обратил внимание на ряд проблем в сфере цифровизации Казахстана.

Дата-центры и серверы не соответствуют международному стандарту или отсутствуют вовсе. Интегрированные платформы дистанционного обучения LMS, ERP в сферах образования и науки, здравоохранения, социальной сферы, экономики не полностью функциональны", - цитирует inform.kz Галиаскара Сарыбаева.


Он также заявил о дисбалансе в доступе к интернету в городских и сельских населенных пунктах. В стране постоянно подключены к интернету 15 человек из 100, в то время как в сельской местности интернетом обеспечены только 8 человек из 100.

Просим дать предложения в действующее законодательство по ужесточению требований к качеству интернета и увеличению суммы штрафов со стороны регулятора", - цитирует kaztag.kz депутата.


Ранее сообщалось, что операторы связи оштрафованы на 271 миллион тенге за плохой интернет.
 

Ускенбаев прокомментировал задержки рейсов авиакомпании SCAT

08.12.2022, 13:58 26621
В случае длительной задержки рейса авиакомпании обязаны предоставить пассажирам гостиницу
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал задержки рейсов авиакомпании SCAT.

Буквально неделю назад, вы знаете, в здании сената обсуждался закон о транспорте. Опять мы ужесточаем требования к компаниям. Однако, к сожалению, такие случаи у нас имеют место, поэтому мы свою оценку даем достаточно жесткую. Помните, летом у авиакомпаний SCAT, Air Astana и другие. Были большие задержки, после этого мы практически каждую неделю штрафовали их. Мы давали информацию, и вроде бы все наладилось, но сейчас опять начинается эта система", - заявил министр.


По его словам, здесь два пути решения: в первую очередь - администрирование.

Потому что это все ответственность компании, ее логистика. И они должны предусматривать такие форс-мажорные обстоятельства, которые бывают, которыми они объясняют", - сообщил Каирбек Ускенбаев.


Второе, заявил он, увеличивать парк самолетов.

Мы только в этом году на 14 самолетов, в том числе SCAT 9 самолетов купил новых. До 2025 года мы планируем 51 новый самолет и будем увеличивать количество самолетов. Этими двумя путями будем проблему решать", - добавил глава ведомства.


Он также подчеркнул, что в случае длительной задержки рейса авиакомпании обязаны предоставить пассажирам гостиницу.

Это ответственность компаний, авиакомпаний. Они обязаны предоставить гостиницу, питание, и это все в законе прописано. Поэтому необходимо обратиться в Комитет гражданской авиации, здесь надо понимание найти по этому рейсу: где зона ответственности туропреатора, а где зона ответственности авиакомпании. КГА по моему поручению сейчас разбирается", - добавил министр.



Ранее сообщалось, что глава МИИР РК объяснил отмену рейсов "Тальго" в Казахстане.
 

Работу "АрселорМиттал" могут запретить на территории Казахстана - глава МИИР

08.12.2022, 13:44 27726
Работу "АрселорМиттал" могут запретить на территории Казахстана - глава МИИР
Принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Работу "АрселорМиттал" могут запретить на территории Казахстана, сообщил в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Вы скоро узнаете, потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании "АрселорМиттал Темиртау". Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет", - цитирует zakon.kz министра.


Он также выразил соболезнования семье газовщика, накануне погибшего во время работы на предприятии. По его словам, это страшная трагедия, сообщает informburo.kz.

Я думаю, у всех казахстанцев вызывает возмущение, что не во время каких-то бедствий, а в мирное время человек может пойти на работу и лишиться жизни. По поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям. Они занимают жесточайшую позицию. Я думаю, результаты мы скоро увидим. Там у нас ставится вопрос не только об ответственности отдельных сотрудников, но и всей компании", - добавил Каирбек Ускенбаев.


Напомним, на "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник.

Ранее сообщалось, что ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, что авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%.

Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.
 

Ускенбаев объяснил отмену рейсов "Тальго" в Казахстане

08.12.2022, 13:27 28846
"Тальго" должен проходить дополнительный технический осмотр
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Отмену рейсов поездов "Тальго" в Казахстане объяснил в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Дело в том, что поезд "Тальго" по нашим требованиям должен проходить дополнительный технический осмотр и плюс он требует более детального осмотра, потому что он ездит с другим скоростным режимом. И в первую очередь мы сказали, если в силу погодных условий или в силу каких-то технических задержек вы не можете обеспечить тот временной промежуток, который "Тальго" должен делать, если у вас идут задержки там, мне дали справку, в 6-7 часов, тогда нужно переводить на обычный режим, пока вы не исправите эту ситуацию", - заявил министр.



Он заверил, что данный вопрос разрешится в течение нескольких дней, поскольку технический осмотр проводится достаточно быстро.

Если все нормально будет, вернут обратно", - добавил глава ведомства.


Также Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы представителей СМИ, объяснил задержку других поездов.

Еще несколько дней необходимо потерпеть. Вы же помните ситуацию, когда сход в Карагандинской области 17 ноября был, и так как получилось, что на обе стороны так получилось, что дорога была перекрыта", - сообщили глава министерства.


По его словам, тогда скопилось большое количество поездов, и это дало существенную нагрузку в плане логистики, и его последствия сейчас выправляются.

Еще несколько дней надо потерпеть. Пока планируется три-четыре дня, но это же техника. Сейчас сложно сказать, но я не говорю о месяцах, я говорю несколько дней", - добавил министр.

 

В Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты

08.12.2022, 08:31 36886
В Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты
Фото: primeminister.kz
Для запуска учебного процесса в штатном режиме идет набор температуры в школах
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полностью подключены к теплу все социальные объекты. Для запуска учебного процесса в штатном режиме в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, идет набор температуры в помещениях. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

По словам Романа Скляра, на 19.00 7 декабря в подъезды всех домов, пострадавших в результате аварии, подано теплоснабжение. Продолжается восстановление водоснабжения, сообщает Pavlodarnews.kz.

Аварийные работы по теплоснабжению завершены. В 11 домах по улицам Машхур Жусупа, 52, и Сатпаева, 8, в круглосуточном режиме идет восстановление систем водоснабжения и водоотведения. В call-центр акимата и абонентскую службу "Экибастузтеплоэнерго" поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и отрабатываются", - сообщил Роман Скляр.


Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава региона Асаин Байханов, началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении причиненного ущерба.

С первого дня, а вернее с ночи 27 ноября, я был в курсе случившегося в Экибастузе, мы тогда в акимате Павлодара, естественно, не просто отслеживали обстановку, но и помогали с организацией помощи замерзавшему городу. Как вы знаете, ликвидацией последствий ЧС сейчас руководит первый вице-премьер Роман Васильевич Скляр, на месте побывал премьер-министр Алихан Асханович Смаилов, он держит ситуацию на постоянном контроле. О ней регулярно докладывают главе государства", - отметил он.


Аким области подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Они будут в максимально сжатые сроки доведены до логического завершения: тепло и воду получат все экибастузцы.

Это сейчас наша общая первоочередная задача. В ее достижении нам самоотверженно содействуют сами горожане и другие герои (именно герои!) - сварщики, сантехники, электрики из разных регионов республики, откликнувшиеся на беду в Экибастузе. Хочу поблагодарить их. Как и волонтеров, общественников, депутатов, взваливших на себя бремя гуманитарной помощи. Без вас мы бы не обошлись, спасибо!" - заявил Асаин Байханов.


После восстановления теплоснабжения города необходимо сохранить его бесперебойную подачу. Это следующий этап, ответственность за который ляжет на городские власти и "Экибастузтеплоэнерго". Руководство области окажет им всемерную поддержку.

Мы приступили к обработке поступающих заявлений о возмещении причиненного ущерба. Я поручил не затягивать этот процесс. Многих сейчас интересует, кто понесет наказание за случившееся в Экибастузе. Так вот, давайте не будем забегать вперед, мы в данный момент сосредоточены на вопросах жизнеобеспечения города. Все прочее - второстепенно", - рассказал глава региона.


Напомним, во все проблемные дома Экибастуза подано тепло. Энергоисточник работает в штатном режиме. В городе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

08.12.2022, 08:08 29291
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
Ожидается погода без осадков
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков.

Лишь на севере, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, в горных районах юго-востока - сильный снег, на юге, юго-востоке усиление ветра, на юге-гололед, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке страны - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".


В горных районах Жамбылской области днем ожидается сильный снег.

В Астане: переменная облачность, -18, -20°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Алматы: снег, -3, -5°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте: переменная облачность, -1, -3°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

 

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