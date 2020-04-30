В Алматы с месторождения Тенгиз прилетели 200 вахтовиков

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы из Атырауской области прибыл борт с вахтовыми работниками месторождения Тенгиз, передает Kazakhstan Today.
Персонал ТОO "Тенгизшевройл" в течение последнего месяца находился на рабочей вахте в Тенгизе. Руководством компании принято решение о возврате работников по месту жительства. Все пассажиры заполнили анкеты и расписки, необходимые для департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области. Также они прошли тестирование и только с отрицательным результатом допущены на посадку. Все 200 человек являются жителями города Алматы и Алматинской области, в том числе города Талдыкоргана", сообщает оперативный штаб по обеспечению ЧС при акимате Алматы.
В целях обеспечения безопасности все работники по прилете также сдали анализы на коронавирус и помещены на карантин до получения результатов. Отмечается, что перелет с месторождения до Алматы, тестирование работников и организация карантина осуществлены за счет работодателя.
Как сообщалось ранее, работница вахтового поселка на месторождении Тенгиз заболела коронавирусом, после чего в вахтовом поселке Ватернас был введен двухнедельный режим карантина. С месторождения вывезено около 3 тыс. человек. Также сообщалось, что вернувшиеся в Алматинскую область сотрудники "Тенгизшевройла" будут помещены на двухдневный карантин.
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