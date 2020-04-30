В Алматы с месторождения Тенгиз прилетели 200 вахтовиков

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы из Атырауской области прибыл борт с вахтовыми работниками месторождения Тенгиз, передает Kazakhstan Today.

Персонал ТОO "Тенгизшевройл" в течение последнего месяца находился на рабочей вахте в Тенгизе. Руководством компании принято решение о возврате работников по месту жительства. Все пассажиры заполнили анкеты и расписки, необходимые для департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области. Также они прошли тестирование и только с отрицательным результатом допущены на посадку. Все 200 человек являются жителями города Алматы и Алматинской области, в том числе города Талдыкоргана", сообщает оперативный штаб по обеспечению ЧС при акимате Алматы.

В целях обеспечения безопасности все работники по прилете также сдали анализы на коронавирус и помещены на карантин до получения результатов. Отмечается, что перелет с месторождения до Алматы, тестирование работников и организация карантина осуществлены за счет работодателя.





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