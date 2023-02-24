23.02.2023, 11:50 73006
В Алматы снесут строящийся административный центр
Фото: Управление градостроительного контроля Алматы
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в течение трех лет шла судебная тяжба управления градостроительного контроля Алматы и собственника четырехэтажного административного центра, построенного с нарушениями, в Бостандыкском районе.
По информации управления градостроительного контроля Алматы, четырехэтажное здание административного центра в Бостандыкском районе севернее улицы Экспериментальная, восточнее улицы Ходжанова велось с серьезными нарушениями. Объект строился без экспертизы проекта, кроме того, зафиксированы отклонения от утвержденного генерального плана.
6 марта 2020 года года иск был направлен в Бостандыкский районный суд. Решением суда исковое заявление удовлетворено, постановлением Алматинского городского суда от 16 октября 2020 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
13 мая 2021 года государственным судебным исполнителем в адрес собственника направлено уведомление о добровольном исполнении решения суда. Однако к этому времени собственник продал земельный участок другому физическому лицу, в связи с чем судебным исполнителем решение было возвращено без исполнения", - рассказали в управлении.
Далее управление инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Решением суда в январе 2022 года сделка была признана недействительной.
В мае 2022 года исполнительный лист был направлен в департамент юстиции Алматы, снос объекта назначили на август 2022 года. Однако ввиду обжалования действий судебного исполнителя снос не произвели.
Далее по вновь открывшимся обстоятельствам третьим лицом подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд на решение о сносе. Постановлением Алматинского городского суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. На сегодняшний день исполнение в производстве департамента юстиции Алматы, дата сноса объекта судебным исполнителем еще не назначена", - заключили в управлении.
В Алматы снесли строящийся в предгорьях таунхаус.
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24.02.2023, 17:08 10811
В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях
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Шымкент. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысайском районе Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях.
Как сообщает otyrar.kz, в ходе проверки прокуратурой установлено, что образовательным учреждениям не выделены средства на уголь. В результате тысячи учеников вынуждены учиться в холодных классах.
В декабре и январе их временно перевели в другие школы. Причину такой халатности ответственные за обеспечение тепла специалисты объясняют тем, что по плану школа должна была обогреваться газом. Однако из-за несвоевременной подготовки документов учебное заведение осталось как без газового, так и без угольного отопления.
К дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники Жетысайского районного отдела развития человеческого потенциала, экономисты и бухгалтеры. В настоящее время все недостатки устранены, сегодня все пять школ полностью обеспечены твердым топливом", - проинформировал заместитель прокурора Жетысайского района Рысбек Ерназаров.
Из-за резкого похолодания в регионе запасы угля в некоторых школах стали быстро истощаться. После вмешательства правоохранительных органов дополнительные средства были выделены и ситуацию удалось стабилизировать.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новый механизм поставок угля для граждан.
24.02.2023, 13:25 19961
В столичном аэропорту изменят расписание рейсов в связи с ремонтом ВПП
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны будет изменено расписание рейсов в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.
На сайте столичного аэропорта сообщается, что ремонт намечен на период c 15 июля по 8 августа 2023 года (с 11.00 до 18.00 ежедневно).
В связи с этим будут внесены необходимые изменения в расписание полетов, выполняемых из/в столицу.
Рейсы, ранее планировавшиеся на этот период, переносятся на более раннее или позднее время. Пассажирам затронутых рейсов предлагается бесплатное перебронирование или полный возврат авиабилета по месту его приобретения", - говорится в сообщении авиакомпании Air Astana.
Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании в прошлом году оштрафовали на 24,5 млн тенге за систематические задержки рейсов и нарушение прав пассажиров.
24.02.2023, 12:37 21901
Алматинец предложил перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи акима Алматы Ерболата Жосаева с жителями Жетысуского района житель города предложил перенести все многоэтажное строительство из Алматы в Gate City из-за сейсмоопасности и нагрузки на инфраструктуру.
Отвечая на предложение горожанина, Ерболат Досаев отметил, что в Алматы находится единственный на всем постсоветском пространстве институт - КазНИИСА, который выпускает специальные стандарты и дает специальные технические условия для строительства в городе. И в верхней части города уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города, где, по словам акима, расположена наиболее сейсмически активная зона и находятся разломы.
Эти вопросы также учтены в проекте генерального плана, который мы вместе с вами обсудили. Когда он утвердится, в нем все это будет определено", - сказал Досаев.
Он также отметил, что накануне президент Касым-Жомарт Токаев одобрил подходы, в рамках которых через закон "Об особом статусе города Алматы" будут усилены требования, связанные со строительством и сейсмостойкостью.
Я надеюсь, что в весеннюю сессию уже начнем эту работу, депутаты маслихата поддержат нас, и у нас появятся особые условия, когда город будет сам контролировать то, что необходимо по специальным стандартам. Эти нормы будут внедрены и, надеюсь, уже с осени это будет работать", - подчеркнул Досаев.
Он также добавил, что G4 будет развиваться и Алматы будет помогать ему.
Я на самом деле - за разумное строительство, но город растет, является магнитом притяжения, маятниковая миграция присутствует", - резюмировал аким.
Как сообщили ранее в МЧС, в Алматы при мощном землетрясении может быть разрушено до 30% домов.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль прорспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток. Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
В прошлом году известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале XX века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.
24.02.2023, 08:48 33146
В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах
Ограничения введены на 18 участках автодорог республиканского значения
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.40 24 февраля в 7 областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий на 18 участках автодорог республиканского значения все еще действует временное ограничение движения. Об этом сообщает "КазАвтоЖол".
Ограничение действует на 2018 км республиканских трасс. Это 8% от общей сети автодорог республиканского значения", - отметили в компании.
Участки республиканских трасс закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
На республиканской сети работает 400 единиц спецтехники и 530 дорожных рабочих.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе, юге, юго-востоке - погода без осадков. По территории РК ожидаются гололед, туман, гроза, усиление ветра с низовой метелью.
24.02.2023, 08:39 33291
С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23"
Фото: Telegram/roscosmos_gk
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Байконур. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 06.24 с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23".
Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно", - сообщает "Роскосмос".
Корабль прибудет на станцию через двое суток. Его стыковка к модулю "Поиск" намечается 26 февраля в 07.01.
23.02.2023, 18:21 68161
Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: gov.kz
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Сержан Пралиев, добившийся возобновления расследования по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" в августе 2022 года, считает поспешными выводы военной прокуратуры о неподтвердившемся факте сексуального насилия над погибшим.
Как следует из информации агентства "Sputnik Казахстан", которое связалось с адвокатом по телефону, причина в том, что результаты экспертиз ДНК сослуживцев солдата еще не готовы.
По словам Пралиева, с тех пор, как расследование по факту суицида солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" было возобновлено и удовлетворено его ходатайство о проведении ДНК-экспертизы в отношении всех военнослужащих погранзаставы, где произошла трагедия, никакой иной официальной информации от органов следствия он не получал. Также он утверждает, что к настоящему времени результатов ДНК-экспертизы нет - она еще не готова. Именно по этой причине он удивлен появлению официального сообщения Главной военной прокуратуры (ГВП), в котором, несмотря на продолжающееся расследование, категорически отрицается возможность сексуального насилия", - пишет сайт.
Ранее в пресс-релизе военной прокуратуры было заявлено, что версия о сексуальном насилии над совершившим суицид военным не подтвердилась.
Это у них надо спрашивать, почему они уже сейчас заявляют, что изнасилования не было. Вот такое скоропалительное высказывание. Мне они ничего не говорят. Сами выступили", - сказал Сержан Пралиев в телефонном разговоре.
Адвокат высказал свои предположения о том, почему такое сообщение от надзорного органа было опубликовано именно сейчас.
Я думаю так, что сейчас весенний призыв, и вся страна шуметь будет. Чтобы людей успокоить. Сейчас в пабликах везде про сексуальное насилие и тому подобное. Но, прямо так, утвердительно писать - это абсурдно вообще. Следствие еще даже не завершено. Просто логику куда девать? Взять наличие спермы везде. Как тогда понимать это? Так что это к военным прокурорам вопрос", - заявил Пралиев.
По его словам, точные сроки завершения и готовности экспертизы ДНК, назначенной в рамках следствия, назвать нельзя.
Сроков завершения экспертизы нет точных. Экспертов никто не имеет права торопить. Это может продлиться и месяц, и полтора, и два, и больше", - уточнил адвокат.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш.
В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано.
На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
23.02.2023, 18:08 69946
В приложении "Яндекс Go" появился экран специальных возможностей
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 февраля в тестовом режиме в приложении "Яндекс Go" на отдельном экране специальных возможностей стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья:
- Помогите найти машину;
- Общаюсь только текстом;
- Не говорю, но слышу;
- Буду с инвалидным креслом.
Их можно выбрать для заказа поездки в Астане и Алматы по любому тарифу, за исключением "Шаттла" и "Вместе", и это не увеличит стоимость. Со временем специальные опции станут доступны пользователям и в других городах Казахстана.
Пока заказы с ними тестируются, и партнеры сервиса только начали помогать водителям узнавать, как выполнять такие поездки.
Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:
- "Помогите найти машину". В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до нее и сесть в салон.
- "Общаюсь только текстом". Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.
- "Не говорю, но слышу". Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.
- "Буду с инвалидным креслом". Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий "Буду с инвалидным креслом, нужна помощь с посадкой, пустой багажник".
Если водитель понимает, что по какой-то причине не может выполнить заказ со специальной опцией, от него можно отказаться.
Для помощи водителям и партнерам сервис разработал практические рекомендации на казахском и русском языках. В период тестирования опций в Астане и Алматы специалисты из благотворительных фондов Казахстана по просьбе сервиса дополнят обучающие материалы. Опыт экспертов поможем сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках.
23.02.2023, 14:26 78676
До 30% домов в Алматы может быть разрушено при мощном землетрясении - МЧС
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал возможные разрушения в Алматы в случае мощного землетрясения.
Я согласен, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные - это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая", - цитирует inform.kz Ибрагима Кульшимбаева.
Также вице-министр сообщил, что при сильном землетрясении в Алматы почти треть всех жилых зданий может рухнуть, сообщает sputnik.kz.
С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но, по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой девять баллов и выше возможны разрушения до 30% жилых зданий", - добавил он.
В случае землетрясения горожанам стоит оставаться в своих квартирах, так как большинство погибших в Турции были найдены на лестничных площадках, продолжил вице-министр.
Наиболее безопасные места в жилых зданиях это под несущими конструкциями стен, не выбегать на лестничные площадки. Мы сами замечали, основное количество погибших оказалось на лестницах. Надо находиться у себя дома под несущими стенами, где вы можете спастись", - подчеркнул Ибрагим Кульшимбаев.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?