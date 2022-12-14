Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы

Фото: Акимат Алматы
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда начали снос многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.
Внеплановая проверка, проведенная в марте текущего года управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно. Собственник был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение нарушений", - сообщили в акимате Алматы.
По истечении срока предписания нарушения не были устранены, в связи с чем материалы были направлены в Бостандыкский районный суд на снос незаконно возведенного объекта. Районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал.
По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения", - отметили в акимате.
Ранее сообщалось, что акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК. Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.