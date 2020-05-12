В Алматы сохраняется режим карантина

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Алматы ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, передаёт Kazakhstan Today.

Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы сообщает, что режим карантина на территории мегаполиса сохраняется. Так, ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, в частности с 11 мая включительно и до особого распоряжения штаба.

В прежнем усиленном режиме ведется работа блокпостов по периметру мегаполиса. При этом передвигаться по городу, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм безопасности, разрешено исключительно сотрудникам и работникам разрешенных решениями штаба предприятий и организаций, а именно по следующим видам деятельности:

- государственные и правоохранительные органы;

- коммунальные службы;

- промышленность;

- строительство;

- проектные организации;

- агентства недвижимости;

- ЦОН (для обслуживания юридических лиц);

- нотариусы;

- адвокатура;

- продовольственные магазины и рынки;

- кафе и рестораны (на вынос);

- медицинские клиники;

- стоматология;

- лаборатории;

- аптеки;

- транспорт и логистика;

- дистрибуция;

- АЗС;

- онлайн-доставка;

- банки второго уровня и другие финансовые организации (до 50%);

- страхование;

- ломбарды;

- профессиональные услуги для бизнеса (консалтинг, аудит и бухгалтерские услуги);

- информационно-коммуникационные технологии;

- непродовольственные магазины, общей площадью до 500 квадратных метров;

- СТО, автомойки и шиномонтажные;

- парикмахерские;

- фотосалоны;

- цветочные павильоны;

- химчистки (прачечные);

- ремонт техники и ремонт обуви;

- издательские дома;

- обменные пункты;

- ветеринарные службы;

- автосалоны по части технического обслуживания действующих клиентов;

- магазины (сервисные центры) по реализации сельхозтехники и запасных частей;

- магазины по продаже рассады и садоводческого инвентаря.

По информации оперштаба, режим работы общественного транспорта остается без изменений - с 06.00 до 19.00.

Также гражданам напомнили о неукоснительном соблюдении карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Нарушение карантина (осуществление деятельности без разрешения, в том числе выход на работу) влечет за собой персональную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства