В Алматы сохраняется режим карантина

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Алматы ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, передаёт Kazakhstan Today.
Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы сообщает, что режим карантина на территории мегаполиса сохраняется. Так, ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, в частности с 11 мая включительно и до особого распоряжения штаба.
В прежнем усиленном режиме ведется работа блокпостов по периметру мегаполиса. При этом передвигаться по городу, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм безопасности, разрешено исключительно сотрудникам и работникам разрешенных решениями штаба предприятий и организаций, а именно по следующим видам деятельности:
- государственные и правоохранительные органы;
- коммунальные службы;
- промышленность;
- строительство;
- проектные организации;
- агентства недвижимости;
- ЦОН (для обслуживания юридических лиц);
- нотариусы;
- адвокатура;
- продовольственные магазины и рынки;
- кафе и рестораны (на вынос);
- медицинские клиники;
- стоматология;
- лаборатории;
- аптеки;
- транспорт и логистика;
- дистрибуция;
- АЗС;
- онлайн-доставка;
- банки второго уровня и другие финансовые организации (до 50%);
- страхование;
- ломбарды;
- профессиональные услуги для бизнеса (консалтинг, аудит и бухгалтерские услуги);
- информационно-коммуникационные технологии;
- непродовольственные магазины, общей площадью до 500 квадратных метров;
- СТО, автомойки и шиномонтажные;
- парикмахерские;
- фотосалоны;
- цветочные павильоны;
- химчистки (прачечные);
- ремонт техники и ремонт обуви;
- издательские дома;
- обменные пункты;
- ветеринарные службы;
- автосалоны по части технического обслуживания действующих клиентов;
- магазины (сервисные центры) по реализации сельхозтехники и запасных частей;
- магазины по продаже рассады и садоводческого инвентаря.
По информации оперштаба, режим работы общественного транспорта остается без изменений - с 06.00 до 19.00.
Также гражданам напомнили о неукоснительном соблюдении карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Нарушение карантина (осуществление деятельности без разрешения, в том числе выход на работу) влечет за собой персональную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством РК.
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