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В Алматы сохраняется режим карантина

11.05.2020, 08:16 30268
Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Алматы ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, передаёт Kazakhstan Today. 
 
Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы сообщает, что режим карантина на территории мегаполиса сохраняется. Так, ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, в частности с 11 мая включительно и до особого распоряжения штаба.
 
В прежнем усиленном режиме ведется работа блокпостов по периметру мегаполиса. При этом передвигаться по городу, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм безопасности, разрешено исключительно сотрудникам и работникам разрешенных решениями штаба предприятий и организаций, а именно по следующим видам деятельности:
 
- государственные и правоохранительные органы;
 
- коммунальные службы;
 
- промышленность;
 
- строительство;
 
- проектные организации;
 
- агентства недвижимости;
 
- ЦОН (для обслуживания юридических лиц);
 
- нотариусы;
 
- адвокатура;
 
- продовольственные магазины и рынки;
 
- кафе и рестораны (на вынос);
 
- медицинские клиники;
 
- стоматология;
 
- лаборатории;
 
- аптеки;
 
- транспорт и логистика;
 
- дистрибуция;
 
- АЗС;
 
- онлайн-доставка;
 
- банки второго уровня и другие финансовые организации (до 50%);
 
- страхование;
 
- ломбарды;
 
- профессиональные услуги для бизнеса (консалтинг, аудит и бухгалтерские услуги);
 
- информационно-коммуникационные технологии;
 
- непродовольственные магазины, общей площадью до 500 квадратных метров;
 
- СТО, автомойки и шиномонтажные;
 
- парикмахерские;
 
- фотосалоны;
 
- цветочные павильоны;
 
- химчистки (прачечные);
 
- ремонт техники и ремонт обуви;
 
- издательские дома;
 
- обменные пункты;
 
- ветеринарные службы;
 
- автосалоны по части технического обслуживания действующих клиентов; 
 
- магазины (сервисные центры) по реализации сельхозтехники и запасных частей;
 
- магазины по продаже рассады и садоводческого инвентаря.
 
По информации оперштаба, режим работы общественного транспорта остается без изменений - с 06.00 до 19.00.
 
Также гражданам напомнили о неукоснительном соблюдении карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Нарушение карантина (осуществление деятельности без разрешения, в том числе выход на работу) влечет за собой персональную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством РК.
 

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