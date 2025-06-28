В Алматы состоялось торжественное открытие реконструированного мемориала Сянь Синхая
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась торжественная церемония открытия реконструированного мемориала выдающегося китайского композитора Сянь Синхая.
В церемонии открытия реконструкции приняли участие представители акимата Алматы, работники сферы культуры, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
Реставрацию памятника провел автор, создавший мемориал в 1999 году, известный казахстанский архитектор и скульптор Сергей Мартемьянов.
Этот памятник не просто скульптурный объект. Это символ исторической памяти, благодарности и культурной связи между нашими народами. Именно здесь, в Алматы, почти 80 лет назад, в годы Второй мировой войны, встретились два гения - китайский композитор Сянь Синхай и казахский музыкант Бакытжан Байкадамов. Эта встреча подарила миру музыку, рожденную в дружбе, взаимопонимании и человеческом тепле", - передала приветствие директора государственного музея искусств имени Кастеева Гулаим Жумабековой представитель Министерства культуры и информации РК.
Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй в свою очередь отметила, что история Сянь Синхая и Бакытжана Байкадамова стала ярким примером китайско-казахстанской дружбы.
В 2017 году памятник был включен в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. С тех пор он находился под охраной и неизменно привлекал внимание многочисленных гостей из Китая и Казахстана. В апреле этого года при поддержке соответствующих структур обеих стран были начаты реставрационные работы. И сегодня, спустя два месяца, мы с радостью видим обновленный памятник: плавные линии в форме лотоса, узоры из нот и указатели, отражающие жизненный путь Сянь Синхая, рассказывают историю великого музыканта. Повторное открытие памятника и прилегающей к нему площади не только символизирует новую главу в увековечивании казахстанско-китайской дружбы, но и стало современным общественным пространством для отдыха горожан. Это общее культурное наследие, которое мы передаем будущим поколениям", - сказала дипломат.
Дополнено 27.06.2025, 13.00
Позже в кинотеатре "Арман" состоялись фотовыставка о жизни Сянь Синхая и показ фильма "Композитор", приуроченного к 120-летию со дня рождения китайского композитора. Мероприятие прошло с участием казахстанского и китайского режиссеров фильма Сабита Курманбекова и Сирзата Яхофа, дочери казахстанского музыканта Бакытжана Байкодамова - Балдырган, представителей сферы культуры Казахстана.
Цзян Вэй в своем приветственном слове рассказала, что фильм "Композитор" был создан при личном внимании руководителей двух государств и впервые вышел на экраны в 2019 году. Это первая китайско-казахстанская совместная кинолента, удостоенная престижной 18-й кинопремии "Хуабяо" и других наград.
Надеемся, что сегодняшний показ вновь донесет вдохновляющее послание этой истории до зрителей, особенно молодого поколения, и будет способствовать укреплению основ китайско-казахстанского стратегического партнерства и построению сообщества единой судьбы Китая и Казахстана (...) Сцены из фильма, такие как Сянь Синхай, сжимающий скрипку и одиноко сидящий на улице; рука помощи, без колебаний протянутая Байкадамовым; переплетающиеся мелодии кантаты "Хуанхэ" и "Амангельды", глубоко трогают сердца. Эти образы напоминают нам, что музыка преодолевает границы и расстояния, сближая народы наших стран, а искусство проникает сквозь дым войны и становится универсальным языком человечества, устремленного к миру", - сказала генконсул.