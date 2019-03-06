В Алматы сотрудника полиции уволили за совершение ДТП в нетрезвом виде

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Советник министра внутренних дел Казахстана, официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз рассказал о судьбе полицейского из Алматы, который 23 февраля в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, передает Kazakhstan Today.

В субботу, 23 февраля, на улице Жансугурова в Алматы произошло столкновение автомобилей Nissan и Hyundai. По словам очевидцев, за рулем одной из иномарок находился сотрудник полиции. В Интернете вскоре появилась видеозапись с места аварии.









По данным МВД, ДТП произошло по вине полицейского полка патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции Алматы, который сел за руль нетрезвым.

По словам Н. Ораза, полицейский привлечен к административной ответственности по статье КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств".

На сегодняшний день данный сотрудник в полиции не работает. Приказом начальника департамента полиции от 23 февраля он уволен из органов внутренних дел", - уточнил представитель МВД.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства