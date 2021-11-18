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В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники

17.11.2021, 18:13 64261
В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 17 НОЯБРЯ - В Алматы в уборке снега задействовано более 500 единиц техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 14.40 17 ноября в городе Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 17.00 в горных районах выпало 20 сантиметров снега, в предгорных районах 10-15 сантиметров, в городе 5 сантиметров.
 

С начала снегопада силами 191 пескоразбрасывателя производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 640 тонн противогололедных материалов. Всего на уборке снега задействованы 554 единицы спецтехники и 1482 дорожных рабочих", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

 
Также ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.
 

После вечернего часа пик будут организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. В ночной период с 17 на 18 ноября планируется выход 491 единиц спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - проинформировали в ведомстве.

 
По прогнозу РГП "Казгидромет", выпадение снега ожидается до утра 18 ноября.
 
 

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Как развивалась сфера культуры Акмолинской области за годы Независимости

18.11.2021, 12:11 6076
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - За период суверенитета страны учреждения и предприятия культуры региона достигли ряда положительных изменений не только в количественном показателе, но и в многообразии появившихся новых форм, типов организаций и содержании. В области открыто 7 музеев, 123 библиотеки и 107 клубов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в управлении культуры, архивов и документации, среди появившихся новых объектов культуры - музеи Малика Габдуллина, Ботай-Бурабай, сельские клубы в ряде сел Есильского района и Сандыктауского района, дом культуры в селе Алаколь Егиндыкольского района, сообщает управление внутренней политики Акмолиской области.
 
За последние три года отремонтировано 85 учреждений культуры. Планируется открытие еще 5 объектов и ремонт 23 организаций.
 
В области функционируют более 330 государственных библиотек, выполняющих не только культурные и образовательные функции, но и превратившиеся путем открытия в них мобильных бибилиотек и коворкинг центров в центры общения, информации и досуга. Такой уровень развития стал возможен путем реализации нескольких поэтапных программ, разработанных для развития библиотечной системы области.
 
Действуют 11 музеев, в фондах которых хранятся более 120 000 уникальных музейных экспонатов. Музеи являются центром научно-исследовательской деятельности. В прошлом году по итогам III республиканского онлайн-конкурса "Рухани қазына" лучшим музеем областного значения признан Акмолинский областной историко-краеведческий музей. 
 
111 коллективов художественной самодеятельности отмечены высоким званием "Народный" и "Образцовый". 
 

За годы Независимости учреждениями культуры проведена работа по интеграции в международное культурное пространство с целью популяризации достижений профессионального и народного творчества. Коллективы Казахского музыкально-драматического театра, областной филармонии им.У.Ыбырая, народные ансамбли танца "Кокшетау", "Шалкыма", народный ансамбль современного танца "Тумар", народный фольклорный ансамбль "Кербез сұлу" и другие являются многократными лауреатами десятков международных конкурсов и фестивалей народного, детского и молодежного творчества, хореографического искусства по всему миру", - рассказали в управлении культуры, архивов и документации.

 
Как добавили в ведомстве, только в этом году обладателями Гран-при международных и республиканских конкурсов и фестивалей стали 49 участников, лауреатами - 147, дипломантами - 65.
 
К слову, в рамках 30-летия Независимости в области проведено более 500 различных мероприятий. В их числе региональный конкурс "Арқаның ән дариясы", выставка "Алты алаштың Жамбылы", региональный театральный фестиваль, республиканский парад искусств "Сәлем, Елорда!", областной конкурс "Биле, жастық!", фольклорный фестиваль "Көнеден жеткен күмбір" и другие.
 

Трех пранкеров наказали за розыгрыш пассажиров в метро Алматы

18.11.2021, 11:38 4537
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Трое парней наказаны за розыгрыш пассажиров в алматинском метро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С помощью музыкальной колонки молодые люди на большой громкости проигрывали музыку и на замечания граждан не реагировали, пишет Polisia.kz.
 
Некоторые пассажиры пугались резкой громкой музыки. Один из них обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые несли службу на станции "Жибек Жолы". На законные требования инспектора нарушители общественного порядка отреагировали агрессивно. 
 

Действия гражданина А., гражданина К. и гражданина А., 19 и 22 лет квалифицированы по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство". Собраны материалы административного производства и для принятия решения направлены в суд", - рассказал заместитель начальника УП на метрополитене Кайрат Журунов.

 

Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов

18.11.2021, 10:06 28999
Госаудит выявил многочисленные нарушения и хищения при закупе медикаментов
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос о нарушениях в системе здравоохранения подтвердил множественные факты нарушения законодательства в сфере госзакупок лекарств и медицинских изделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По установленным многочисленным нарушениям законодательства о закупках и выявленным фактам хищений по результатам проверок принимаются меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности", - сообщил Тугжанов.

 
Он проинформировал, что вопрос эффективного использования бюджетных средств на лекарственное обеспечение явился предметом проверок Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов и Агентства по противодействию коррупции. По итогам внешнего анализа коррупционных рисков принят план мероприятий по исполнению рекомендаций. 
 
Также по вопросу эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение ЛС и МИ, а также эффективности принимаемых мер по профилактике и противодействию коррупции за 2020 год и первое полугодие 2021 года Генеральной прокуратурой в правительство направлено представление для устранения выявленных нарушений. 
 

В целом вопросы лекарственного обеспечения и эффективного использования бюджетных средств регулярно обсуждаются на совещаниях в правительстве и находятся на особом контроле", - добавил вице-премьер.


 

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