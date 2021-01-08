В Алматы восстановят ранее снесенные исторические здания

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - В историческом центре Алматы восстановят ранее снесенные исторические здания, сообщил на брифинге в РСК руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает Kazakhstan Today.

По словам Ахмеджанова, для прекращения точечной застройки в историческом центре акимат собирается вывести в коммунальную собственность города 24 неосвоенных земельных участка. Два из них уже перешли в фонд города посредством передачи земель из Фонда проблемных кредитов (район Абылайхана - Курмангазы и Панфилова - Шевченко).

Мы провели глубокий анализ. Невозможно просто так взять что-то, поменять и остановить без учета требований действующего законодательства. Завершается корректировка самого генерального плана, собраны все материалы, возможные для применения в действующем законодательстве, и после глубокого анализа акимом города Алматы было дано соответствующее поручение для того, чтобы мы могли регулировать архитектурно-строительную деятельность в центральной части города ", - сказал А. Ахмеджанов.

По его словам, за последние два года разрешения на строительство объектов в историческом центре Алматы не выдавались, они лишь отзывались, а строительство было заморожено. Сейчас эти земельные участки будут изыматься в государственную собственность.

В соответствии с поручением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, при реставрации ветхого жилья в историческом центре будут восстановлены фасады зданий, если они были построены по принципу тех лет, когда сформировался сам исторический центр.

Постепенно будут восстанавливаться ранее снесенные исторические здания на пустующих земельных участках. К примеру, на Панфилова - Толе би было предложено восстановить трехэтажное здание - бывшее министерство, а позже институт и объект предпринимательской деятельности. Также предлагается восстановить двухэтажное здание Союза архитекторов, которое располагалось на Казыбек би - Калдаякова.

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