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Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы временно ограничено движение по проспекту Рыскулова в восточном направлении от улицы Кудерина до улицы Бокейханова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.





Отмечается, что ограничения введены в связи с дорожными работами.





Движение на указанном участке на восток организовано по полосе встречного движения. Департамент полиции города Алматы напоминает гражданам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, а также призывает заблаговременно корректировать свой маршрут и отнестись с пониманием к временным ограничениям", - добавили в полиции.





Как сообщили в городском акимате, в Алматы в текущем году средним ремонтом будет охвачено 274 улицы протяженностью 250 км. Ремонт магистральных улиц планируют завершить до конца августа, районного значения - до конца октября.





По данным акимата, вся информация относительно ограничения движений размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".