24.07.2024, 15:37 104481
В Алматы ввели новые требования для детских площадок и автостоянок
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы утвердили новые правила благоустройства, которые касаются содержания детских и спортивных площадок, а также автостоянок, сообщает пресс-служба акима Алматы.
Площадки обязаны поддерживать в технически исправном состоянии и регулярно убирать, включая снег зимой. Красить следует не реже одного раза в год. Детские площадки должны быть изолированы от пешеходных потоков, стоянок и проездов, чтобы обеспечить безопасность. При реконструкции не допускать торчащих корней или нависающих веток, остатков старого, срезанного оборудования, металлических перемычек", - рассказали в акимате мегаполиса.
Также новые нормы коснулись и автостоянок. Правила требуют установки барьеров для предотвращения парковки на газонах. Также запрещается внутри кварталов и дворов самовольно устанавливать конструкции на проездах, а также парковать машины на тротуарах, газонах и детских площадках.
Напомним, в Алматы изменили правила благоустройства частного сектора.
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25.07.2024, 16:09 13051
Хищение посылок и денег: грубые нарушения выявила прокурорская проверка Казпочты
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные нарушения выявила проверка деятельности АО "Казпочта" на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (АППК), а также достоверности статистического отчета, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По данным ГП, в ходе проверки выявлено более 10 тыс. фактов нерегистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.
Выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения (...) три факта хищения посылок, направленных через филиалы АО "Казпочта", а также факт хищения денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг, зарегистрированы в ЕРДР", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, установлено, что используемые АО "Казпочта" правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота, не соответствовали требованиям АППК.
По результатам проверок внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств. К дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной - 20.
Напомним, кассиры Казпочты подозреваются в хищении 84 млн тенге в Алматинской области.
24.07.2024, 18:10 95061
Почему казахстанцам хотят запретить лечить зубы на пенсионные деньги
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан объяснили, почему жителям страны планируют запретить лечить зубы на пенсионные деньги.
По информации АО "Отбасы банк", уполномоченного оператора по единовременным пенсионным выплатам, зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда при использовании их на стоматологические услуги. По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в связи с этим Министерством здравоохранения Казахстана разработан соответствующий проект приказа.
Приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг", - добавили в ведомстве.
Напомним, правила использования пенсионных накоплений на лечение намерены изменить в Казахстане.
24.07.2024, 12:45 111141
В Казахстане сократился объем услуг казино и букмекеров
Более 90% всего объема услуг было оказано в Алматинской области
Фото: Pexels.com
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сократился объем услуг по организации азартных игр и заключению пари.
Услуги по организации азартных игр и заключению пари за первый квартал текущего года достигли 112,1 млрд тенге - на 9,4% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. При этом ИФО составил 97%: это показывает, что в реальном выражении в секторе наблюдается сокращение объема услуг на 3%", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, 90,6% всего объема услуг было оказано в Алматинской области: 101,6 млрд тенге, годовой рост - на 13,8%.
Далее расположилась Акмолинская область: 10,5 млрд тенге. Незначительные объемы услуг были зафиксированы еще в ряде областей - Павлодарской, Улытауской, а также Жамбылской и Жетысуской", - отметили они.
Между тем за январь-июнь 2024 года в РК зарегистрировали 51 административное правонарушение, связанное с игорным бизнесом.
В том числе нарушения законодательства РК о лотереях и лотерейной деятельности составили 35 случаев, незаконное участие, вовлечение или допуск к азартным играм - 12 случаев, нарушения законодательства об игорном бизнесе - 4 случая. Постановления о привлечении к административной ответственности были вынесены 15 казахстанцам, против 7 человек в первом полугодии прошлого года", - добавили в аналитики.
Ранее президент Казахстана подписал закон об ограничении азартных игр.
24.07.2024, 10:22 121316
МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet
Разыскиваются двое граждан
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО "Qarmet" разыскиваются двое граждан. Об этом сообщается на официальном канале министерства в Telegram.
По уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (статья 190, часть 4, УК), разыскиваются:
Ахметжанов Мирас Калымбекович, 1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей";
Чижевский Андрей Александрович, 1987 года рождения, уроженец Костанайской области. Мера пресечения "содержание под стражей".
При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц просим сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: Астана, проспект Тәуелсіздік, 1... Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.
23.07.2024, 15:45 170796
В Алматы изменили правила благоустройства частного сектора
Правила обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 июля приняты новые правила, которые обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов. Все горожане, включая юрлиц, должны поддерживать порядок на своих участках, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Теперь владельцам индивидуальных жилых домов предписывается следить за состоянием фасадов, заборов и ограждений. В обязательном порядке необходимо иметь номерной знак на доме. Важно, чтобы территория была чистой, без захламления. Запрещается сажать деревья в охранной зоне инженерных сетей, рассказали в акимате.
Член общественного совета Бекнур Кисиков отметил, что эти изменения помогут сохранить чистоту и повысить экологическую культуру среди алматинцев.
Инициатива не только преобразит городское пространство, но и повысит осведомленность жителей о важности экологических практик, создавая тем самым устойчивое и благоприятное для жизни окружение", - сказал эксперт.
23.07.2024, 15:25 171726
Упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора, ответила глава Минздрава Дополнено
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ответила, сможет ли министерство отказаться от "СК-Фармации" в связи со скандалами и выявленными коррупционными рисками, передает корреспондент агентства.
Как отметила министр в ходе брифинга в правительстве, в случае упразднения "СК-Фармации" весь закуп лекарств будут осуществлять акиматы.
Мы до 2018 года этот опыт имели. Когда все медицинские организации самостоятельно закупают, в целом возможны, во-первых, перебои с поставкой лекарственных средств. Во-вторых, с учетом объема закупаемых единым дистрибьютором имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств", - сказала Альназарова.
Министр рассказала, что на сегодняшний день "СК-Фармация" ведет закупки как для стационаров, так и для амбулаторий.
По амбулаторному лекарственному обеспечению мы сегодня рассматриваем вопросы о возможной поэтапной децентрализации лекарственных препаратов, для того чтобы сделать их более пациентоориентированными, чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте", - отметила министр.
Для этого Минздраву необходимо совершенствовать цифровые инструменты, чтобы весь цикл был прозрачным.
Поэтому переформатирование работы СКФ требуется, абсолютно согласна и с вами, и с коллегами, которые проверяли. С нарушениями согласны, часть из них передали в правоохранительные органы. По некоторым из них мы работаем над совершенствованием и над оптимизацией. Расход бюджетных средств должен быть эффективным, прозрачным", - сказала Альназарова.
Она также добавила, что с момента создания "СК-Фармации" в стране было сэкономлено около 250 миллиардов тенге бюджетных средств.
Дополнено 23.07.2024, 16.40
Представители СМИ попросили министра подтвердить информацию, что после проверок Антикора и ВАП должностей лишились председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ Нурлан Искаков, директор департамента лекарственной политики Сауле Ержанова и председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Дауытбаев.
Да, абсолютно верно, эти лица. С кем-то расторгнуты договоры, кто-то уволился по собственному желанию, кто-то перевелся на другое место работы. Досрочно прекращены полномочия председателя "СК-Фармация", - добавила Альназарова, отметив, что Минздрав также провел ряд внутренних служебных расследований, материалы переданы в соответствующие органы.
Ранее в Антикоре сообщили, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
Также напомним, что в июне глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.
22.07.2024, 15:12 234921
В Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализом по вопросам строительства и выделения земельных участков в предгорных зонах Алматы установлены системные коррупционные риски в процессах изменения градостроительных документов и целевого назначения земель, строительства объектов, изъятия земель для государственных нужд, а также в деятельности контролирующих органов, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Установлена практика "двойных" стандартов при принятии решения об изменении целевого назначения земли. Почти в каждом третьем случае заявителям сначала отказывали в изменении целевого назначения, а затем этим же лицам выдавали положительные решения. Причиной послужило несоответствие региональных актов нормам Земельного кодекса и в целом пробелы в законодательстве. Отсутствовало нормативное закрепление таких элементарных понятий, как "садовый дом", "усадебная застройка", "мансарда". Генеральный план Алматы утратил свою актуальность еще в 2011 году", - говорится в национальном докладе о противодействии коррупции за 2023 год.
Отмечается, что все эти недостатки позволяли должностным лицам акимата менять целевое назначение земельных участков по своему усмотрению, а землевладельцам - строить жилые дома и комплексы без уплаты разницы кадастровой стоимости. В результате имеющихся пробелов вместо садовых домиков строились многоквартирные жилые комплексы.
Также выявлены факты фиктивного ввода в эксплуатацию зданий для последующего получения земли в частную собственность, а также выкупа земли для государственных нужд по необоснованно высокой цене. Только по двум случаям сумма завышения стоимости земли составила порядка 4,7 млрд тенге. Тем самым нанесен прямой ущерб государству.
Наряду с этим допускались факты застройки в санитарно-охранных зонах. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, в опасной зоне схода лавин, оползней и селей находятся около 5 тыс. строений, что несет угрозу безопасности более 29 тыс. жителей.
По инициативе агентства в рекреационную зону возвращено 229,1 га земель. Тем самым установлен запрет на дальнейшее строительство в шести микрорайонах Алматы", - говорится в докладе.
По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций.
По выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялось 36 судебных актов в пользу государства, в том числе по их сносу, добавили в Антикоре.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. Выяснилось, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушилсяпосле обильных осадков, а в апреле незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
22.07.2024, 12:10 232456
Ходить по газону запрещено: в Ботаническом саду Алматы призвали не нарушать правила посещения
Посетителей попросили любоваться цветами на расстоянии
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном ботаническом саду города Алматы выступили с обращением к посетителям, в котором призвали не ходить по газону.
Цветущие гортензии ежегодно вызывают огромный интерес среди гостей ботсада. В погоне за эффектными кадрами многие из посетителей ходят по газону, наступают и садятся на растения, заходят в середину клумбы и рвут цветы. Они уничтожают красоту и результаты нелегкого труда! А ведь свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете рассматривать цветы, вдыхать их аромат и сколько угодно делать фото и видео на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено!" - заявили в пресс-службе сада.
Посетителей попросили любоваться цветами на расстоянии и не нарушать правила посещения ботсада.
Напомним, в прошлом году в Ботаническом саду Алматы посетители вытоптали газон.
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