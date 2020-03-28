В Алматы выписали второго пациента, переболевшего COVID-19

Сегодня, 27 марта, в Алматы из Городской инфекционной больницы выписан еще один пациент, второй по счету, у которого был подтвержден COVID-19. Данный пациент, мужчина, прибывший в Алматы в ночь на 13 марта чартерным рейсом Берлин - Минск - Алматы. Он получил полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало в легкой форме. Осложнений на период лечения не было. Сейчас он выписан на 14-дневный карантин на дому под наблюдение медицинских сотрудников поликлиники", - проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.
В ведомстве напомнили, что, согласно Постановлению главного санитарного врача города Алматы, весь борт, 12 человек, включая экипаж, были помещены на изоляцию, на карантин, в инфекционный стационар.
На завтра, после подтверждения контрольного анализа, планируется выписка еще одной пациентки. Это 12-летняя девочка, которая проходит лечение в Городской детской инфекционной больнице.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте.
В Казахстане зарегистрирован один случай смерти от КВИ.
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