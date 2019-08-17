В Алматы выявили пять подпольных цехов по изготовлению алкоголя

15 августа 2019 года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы провели заседание круглого стола по противодействию теневому обороту алкогольной продукции и спирта.
"По итогам первого полугодия в результате целенаправленной работы на территории города Алматы выявлено 5 подпольных цехов по изготовлению спиртных напитков", - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по городу Алматы.
По данным ведомства, также выявлено 3 факта сбыта поддельных акцизных марок, по результатам которых зарегистрировано 8 досудебных производств.
Как отметил глава ведомства Бахтияр Жузенов, сотрудники департамента ориентированы на установление преступных групп, занимающихся изготовлением и реализацией фальсифицированной (контрафактной) алкогольной продукции, поддельных учетно-контрольных марок, а также на установление фактов производства и реализации заводами-производителями неучтенной алкогольной продукции.
По результатам круглого стола принято решение о взаимодействии по пресечению теневого оборота алкогольной продукции и спирта на территории города Алматы.
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