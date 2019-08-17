В Алматы выявили пять подпольных цехов по изготовлению алкоголя

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Алматы выявили пять подпольных цехов по изготовлению алкогольных напитков, передает Kazakhstan Today.

15 августа 2019 года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы провели заседание круглого стола по противодействию теневому обороту алкогольной продукции и спирта.

"По итогам первого полугодия в результате целенаправленной работы на территории города Алматы выявлено 5 подпольных цехов по изготовлению спиртных напитков", - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по городу Алматы.

По данным ведомства, также выявлено 3 факта сбыта поддельных акцизных марок, по результатам которых зарегистрировано 8 досудебных производств.

Как отметил глава ведомства Бахтияр Жузенов, сотрудники департамента ориентированы на установление преступных групп, занимающихся изготовлением и реализацией фальсифицированной (контрафактной) алкогольной продукции, поддельных учетно-контрольных марок, а также на установление фактов производства и реализации заводами-производителями неучтенной алкогольной продукции.

По результатам круглого стола принято решение о взаимодействии по пресечению теневого оборота алкогольной продукции и спирта на территории города Алматы.

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