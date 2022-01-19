В Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час

Фото: vk.com/Администрация города Байконур

БАЙКОНУР. 19 ЯНВАРЯ – В Байконуре установлен повышенный "синий" уровень террористической опасности из-за поступившей информации об угрозе теракта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с поступившей от правоохранительных органов информации об угрозе террористического акта и организации мероприятий по противодействию его совершения председатель Антитеррористической комиссии города и глава городской администрации Константин Бусыгин приняли решение установить в Байконуре повышенный "синий" уровень террористической опасности на 15 суток - с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля 2022 года", - сообщили в администрации города.

Гражданам рекомендуют:

1. На улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание:





на внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года, либо создается впечатление, что под ней находится посторонний предмет);

на странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

на брошенные автомобили и подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).





2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.





3. Оказывать содействие правоохранительным органам.





4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.





5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки; при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать, не пользоваться средствами мобильной и радиосвязи, электромагнитное излучение которых может спровоцировать взрыв.





6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.





7. Быть в курсе происходящих событий - следить за новостями по телевидению, радио, в Интернете.



