Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РГП "Казгидромет", в Астане днем 15 июня ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-18 метров в секунду.

"15 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем местами шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

Вероятность шторма составляет 80-85%.

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