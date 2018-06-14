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В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение14.06.2018
Общество  15:10

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РГП "Казгидромет", в Астане днем 15 июня ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-18 метров в секунду.

"15 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Днем местами шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

Вероятность шторма составляет 80-85%.
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