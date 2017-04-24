В Астане ищут дольщиков, пострадавших от действий руководителей ТОО "АКА-АБ"

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Департамент внутренних дел Астаны объявил разыскивает дольщиков, вложивших свои средства в ТОО "АКА-АБ".

По данным пресс-службы ДВД, ведомством расследуется уголовное дело в отношении руководителей ТОО "АКА-АБ" Баймухановой Б.С., Баймухановой А.А, Битакова Е.М. и Жаканова К.О., которые подозреваются в хищении денежных средств дольщиков под предлогом заключения договора долевого участия при строительстве жилого пятиэтажного дома по адресу: Астана, микрорайон Юго-Восток, участок №837, передает Kazakhstan Today.

"Пострадавших от действий вышеуказанных лиц, просим обращаться по телефонам: 8(7172)71-67-31, 71-67-10 и 8-702-308-08-35", - говорится в сообщении.

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