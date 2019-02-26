В Астане начали прием документов для участия в госпрограмме "Нурлы жер"

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Управление занятости и социальной защиты города Астаны объявило о начале приема документов для очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда в городе Астане, в рамках государственной программы жилищного строительства "Нурлы жер" без права приватизации, передает Kazakhstan Today.





Прием документов будет осуществляться в кабинете №3 управления занятости и социальной защиты города Астаны (Астана, улица Достык, 13, "ЖК Нурсая-2"). Время работы: с 08.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30 (Канцелярия с 08.30 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.30).





Напомним, в целях обеспечения жильем широких слоев населения постановлением правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года утверждена Государственная программа жилищного строительства "Нурлы жер". Согласно условиям программы, по направлению "Жилье АО "ЖССБК" в ней могут принять участие граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; инвалиды 1-й и 2-й групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; оралманы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; многодетные семьи; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка; неполные семьи.





Претендентам на получение жилья, необходимо представить следующие документы: заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства; свидетельство о заключении/расторжении брака, смерти супруга (-ги), рождении детей, нотариально удостоверенного заявления о том, что заявитель в браке не состоит; справку о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан; справку о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также документы, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях; документы, подтверждающие отношение заявителя к категории, определенной статьей 67 закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях"; справку по исчислению совокупного дохода подтверждающую 3,1 кратный размер прожиточного минимума (очередники, вставшие на учет с 15 декабря 2011 года) из органа социальной защиты (Астана, улица Достык 13, 11-й стол).





В случае необходимости граждане могут быть приглашены сотрудниками ГУ "Управление занятости и социальной защиты города Астаны" для предоставления дополнительных документов либо уточнения поданных заявителем сведений, отметили в ведомстве.





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