В Астане не хватает порядка 900 водителей общественного транспорта

Астана. 21 декабря. Kazakhstan Today - Несмотря на то, что заработная плата водителей общественного транспорта в среднем составляет 250 тыс. тенге, а также предусмотрены надбавки, в городе не хватает порядка 900 водителей, передает Kazakhstan Today.





Для водителей общественного транспорта в качестве мотивирующего элемента включены различные надбавки к основной заработной плате, в том числе за работу без консультанта, перевыполнение плана по валидации, сообщает официальный сайт столичного акимата





Водитель, у которого нет жалоб, ДТП, выполняет все условия и требования, любит свою работу, конечно, у него хорошая зарплата. Минимально зарплата с 200 тыс. начинается, максимально до 400 тыс. доходит", - сообщил в пятницу на пресс-конференции в акимате председатель правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов.





При этом он признал, что дефицит кадров есть. "Где-то по всему городу 900 водителей не хватает. Кто-то получает категорию D, приезжает из регионов, и у них вроде бы все есть6 трудовая книжка, печать, права и опыт. Но приходят в центр квалификации и не могут сдать элементарных правил, не говоря уже о психологических тестах. Как таких людей сажать на автобусы, которые будут возить сотни людей?" - отметил руководитель Астана LRT.





Также сообщается, что сеть общественного транспорта столицы включает 85 маршрутов: городских - 60, экспресс - 7, пригородных - 18. Ежедневно на маршруты выезжают 850 автобусов, среди них 738 автобусов обслуживают городские маршруты, 47 автобусов - экспресс-маршруты и 65 автобусов - пригородные маршруты. Систему общественного транспорта города Астаны обслуживают 8 автобусных парков, среди них 1 коммунальный и 7 частных. Автопарк общественного транспорта города составляет 1082 автобуса. В настоящее время их обслуживают 1,5 тыс. водителей.





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