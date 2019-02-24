Астана. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Астане появится 4 новых жилых района, передает Kazakhstan Today.





За минувшие 20 лет Астана показала стремительный демографический рост. Генеральный план строительства столицы, рассчитанный японским архитектором Кисе Курокавой, меняли уже отечественные специалисты. За минувшие 20 лет площадь столицы возросла втрое и составила 80 тысяч гектаров. А население перевалило за миллион. Ожидалось, что этого показателя город достигнет лишь к 2030 году, сообщает "Хабар 24" .

В связи с ростом населения ускоряются и темпы строительства. В ближайшие 5 лет будет построено более 10 млн квадратных метров жилья.





"Определены 4 основных района. Они будут застраиваться в ближайшие 5 лет. По каждому из районов мы отработали вопросы, связанные со строительством инженерных сетей, водопровода, канализации, энергоснабжения, теплоснабжения", - сообщил Сергей Хорошун, первый заместитель акима Астаны.





Новые районы - это аллея Мынжылдык, проспекты Мангилик Ел, Туран и районы жилого массива Тельмана. Помимо строительства жилья и инфраструктуры, при необходимости районы обеспечат сетями газоснабжения. Газифицировать столицу планируют уже к 2022 году. Не остается в стороне и транспортный вопрос. На 70% обновлен автопарк. Прорабатываются вопросы субсидирования.





По словам Сергея Хорошуна, до середины 2020 года будет завершено строительство ЛРТ.





Астану в скором будущем украсит многофункциональный комплекс "Алтын Адам". А также будут построены медицинский и легкоатлетический центр. Здания планируют возвести за счет средств иностранных и частных инвесторов, а также национальных компаний.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства