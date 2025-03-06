Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской областиВозвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области
05.03.2025, 19:24 64056
В Астане сдававшую в аренду комнаты женщину признали виновной в гибели людей в пожаре
Жительнице столицы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении К., обвиняемой в нарушении требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба суда.
К. сдавала в аренду комнаты своего дома, в котором проживали трое пострадавших и другие граждане, без оформления документов, при этом получала за оказанные услуги денежные переводы. Подсудимая в июне 2024 года допустила возгорание в доме, в результате которого от отравления угарным газом скончались три человека, один из них несовершеннолетний. Причиной возникновения пожара явилось воспламенение обшивки мебели, в частности дивана, от частиц раскаленного металла в результате короткого замыкания на медных проводах электрического кабеля, проложенного внутри пристройки.
Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Подсудимая вину признала, возместила представителям потерпевших моральный вред.
Приговором суда жительнице столицы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения правил пожарной безопасности, сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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06.03.2025, 11:38 17661
Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг
Фото: Pexels.com
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2025 года свыше 127 тысяч заказов граждан страны с инвалидностью выполнено через портал социальных услуг, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Через портал социальных услуг выполнено 127,8 тысячи заказов лиц с инвалидностью, в том числе: порядка 90 тысяч - на технические средства реабилитации, 7,3 тысячи - на услуги жестового языка, 24,2 тысячи - на услуги индивидуального помощника, 6,2 тысячи - на санаторно-курортное лечение", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.
Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок", - уточнили в Минтруда.
По данным ведомства, на сегодняшний день на портале зарегистрированы 719 поставщиков специальных социальных услуг, 938 поставщиков ТСР, более 31 тысячи поставщиков услуг индивидуального помощника, 756 - жестового языка и 129 - санаторно-курортного лечения.
Напомним, в прошлом году люди с инвалидностью получили через портал более 1,1 млн соцуслуг.
06.03.2025, 11:01 20831
В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам
Фото: Depositphotos
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Актау. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Бейнеуского района Мангистауской области выявила педагогов, устроившихся на работу с поддельными свидетельствами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По результатам проведенного анализа законности качества образования выявлена фальсификация свидетельств о прохождении профессиональной переподготовки педагогов. К примеру, педагог А. в марте прошлого года приобрел поддельное свидетельство о прохождении курса переподготовки по специальности "Педагогика-логопедия" и квалификации "Логопед-дефектолог" в университете SDU (Алматы). Используя этот поддельный документ, он работал в должности педагога-психолога", - проинформировали в ведомстве.
Аналогичные факты выявлены у шести педагогов, работающих в организациях среднего образования.
Приговором суда семь педагогов признаны виновными по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа.
05.03.2025, 20:30 58356
В Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок
Теперь водная инспекция сможет оперативно выявлять и пресекать незаконное водопользование в стране
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок, сообщает пресс-служба мажилиса парламента.
Одной из главных проблем остается теневой рынок, куда уходит до 80% воды с каналов. Новый Водный кодекс многократно увеличивает штрафы и усиливает контроль. Теперь водная инспекция сможет оперативно выявлять и пресекать незаконное водопользование", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в документе впервые закреплено понятие технической воды, а также вводятся требования к специальному водопользованию.
Сейчас мы кратно увеличиваем, не кратно, а многократно увеличиваем штрафы (...) Но по воде у нас были очень жесткие стычки с правительством. Но в итоге все-таки пришли к общему мнению. Мы из Предпринимательского кодекса выводим этот оберегающий порядок. И мы сейчас можем прийти, на месте, водная инспекция увидела, что ты воруешь воду, тут же на месте наказание", - заявил депутат Павел Казанцев.
Напомним, сегодня в мажилисе приняли новый Водный кодекс.
05.03.2025, 13:38 84321
Общественники и жители Алматы обратились к президенту с просьбой сохранить областной детский дом в Баганашиле
Фото: almobl_akimat
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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с планами по переселению и закрытию областного детского дома, расположенного в микрорайоне Баганашил, общественность, жители Алматы и сообщество "Спасем Алматы" обратились с открытым обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой сохранить детский дом.
В марте 2025 года стало известно о принудительном выселении и закрытии "Алматинского областного детского дома №1, расположенного в элитном предгорном районе, в микрорайоне Баганашил (...) Чиновники Алматинской области подчинившись предложению застройщиков-девелоперов, решили перенести детское социальное учреждение из экологически чистого района города Алматы в бывший поселок Заречное, находящийся в 20 км от города Конаева. Где расположено несколько исправительных учреждений, а также имеются неблагоприятные условия, бушует ветер, бураны и пыль, зимой очень холодно, а летом зной. С согласия акимата области девелоперами возводится здание в поселке Заречное, куда и хотят пересилить детское учреждение из Алматы. Тем временем здания еще существующего детского дома собираются снести, передав территорию под строительство элитного жилья. На днях вырублены почти все имеющиеся деревья 150 штук, вероятно для расчистки территории под будущую элитную застройку. В кадастре ЕГРН земля детского дома уже указана как частная", - говорится в обращении.
Общественники обратили внимание, что чиновники области заявляют об аварийности зданий детского дома, но при этом не предоставляют техническое заключение, кроме того, официально тендер на обследование зданий акиматом не проводился.
Общественность, алматинцы и бывшие воспитанники убеждены, что "утверждения об аварийности зданий ложны и беспочвенны". По их словам, здания областного детского дома 1962 и 1982 годов постройки не проседают, не имеют трещин, построены из качественных высокопрочных материалов, строго в соответствии сейсмическими нормами и требованиями, под пристальным наблюдением Госнадзора и госконтроля. Также они отметили, что здания детского дома ремонтировались в 2010 году, в 2017 году была разработана ПСД на капитальный ремонт, "но средства по неизвестным причинам не выделены".
Возмутительно, что развязал руки застройщикам акимат города Алматы, приняв новый генплан и ПДП. Согласно чертежам нового проекта детальной планировки, принятого в 2024 году, имеющееся здание областного детского дома якобы не существует на земельном участке на улице Сыргабекова, д.22, вместо него размещен будущий элитный жилой комплекс из 8 домов, а на участке спортивного поля и зеленой зоны детского дома - большое общественное здание (возможно, будущий автосалон). Данный факт подтверждает доводы возмущенной общественности, что выселение областного детского дома связанно с запланированной застройкой его территории", - заявили активисты.
Общественники и жители города просят главу государства запретить передислокацию областного детского дома, сохранив его в городе Алматы на принадлежащей ему территории площадью 2,5 га вместе с детской оздоровительной дачей площадью 7,1 га. Также просят отменить принятые акиматом Алматы ПДП, все незаконные меморандумы и соглашения акимата Алматинской области с застройщиком-девелопером о строительстве и переносе детского дома из города Алматы в бывший поселок Заречный.
Уважаемый президент, мы убедительно просим вас сохранить деятельность данного детского дома как единственного оставшегося в городе и в области, предав ему статус республиканского в форме РГУ. Предлагаем реорганизовать и передать из коммунального управления в республиканское ведение Министерства просвещения, обеспечив соответствующие финансирование и дальнейшее функционирование. Кроме того, подчеркиваем, что сохранение данного учреждения, запрет на застройку его земельных участков позволит при наступлении разрушительного землетрясения разместить на его территории палаточный городок для спасения населения Алматы", - заключили активисты.
Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируютпереселить в новый дом, который строится близ Конаева.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Общественник и глава общественного фонда "Диабетический родительский комитет" Руслан Закиев убежден, что акимат Алматинской области не отказался от идеи окончательно закрыть областной детский дом № 1 в Баганашиле, а лишь на время отложил переселение воспитанников.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
05.03.2025, 12:30 89161
В девяти регионах Казахстана 6 марта прозвучат сирены
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В девяти регионах Казахстана в рамках второго этапа республиканского командно-штабного учения "Көктем-2025" 6 марта прозвучат сирены, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 6 марта 2025 года в 11.00 будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в девяти регионах страны. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что второй этап учения "Көктем-2025" пройдет 6-7 марта в северных, восточных и центральных регионах страны.
Напомним, в феврале в Алматы провели техническую проверку системы оповещения города.
05.03.2025, 10:31 99261
В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных
Фото: t.me/qazfwc
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Туркестан. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам" фотоловушки зафиксировали редких диких животных - туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.
Эти кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана", - отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
По словам сотрудников парка, фотоловушки не только фиксируют животных на камеру, но и помогают обеспечивать их безопасность. В зимний период усилены биотехнические мероприятия, заготовлены корма для диких животных.
Важно отметить, что на территории ГНПП "Сайрам-Угам" действует строгий запрет на все виды охоты. Систематически проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяций диких животных.
04.03.2025, 18:04 166006
В отношении экс-руководства Казахстанской федерации футбола начато расследование - АФМ
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о начале расследования в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола.
На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола", - сказано в сообщении ведомства.
Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье ведется расследование.
В настоящее время КФФ возглавляет Марат Омаров. На пост президента федерации он был избран 20 декабря 2024 года. На данной должности он сменил Адлета Барменкулова, об уходе которого федерация сообщила 8 ноября 2024 года.
04.03.2025, 17:14 154936
Общественник о скандале вокруг детдома в Баганашиле: Акимат лишь на время отложил переселение детей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественник и глава общественного фонда "Диабетический родительский комитет" Руслан Закиев убежден, что акимат Алматинской области не отказался от идеи окончательно закрыть областной детский дом № 1 в Баганашиле, а лишь на время отложил переселение воспитанников.
Вчера все обрадовались якобы разрешению ситуации с детским домом в Баганашиле, совершенно не разобравшись в заявлении акимата Алматинской области. А между тем, там очень коварная фраза была, цитирую: "Воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде. Вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве." Другими словами, на фоне волны общественного возмущения, акимат просто отложил на время переселение воспитанников детского дома в Конаев, не оставляя планов уничтожить областной детский дом в черте города", - написал общественник на своей странице в соцсетях.
По его мнению, сейчас переселять детей не будут, "чтобы не провоцировать общественность". Но как только начнут поступать новые сироты, их сразу будут отправлять в Конаев. Со временем детей в Баганашиле останется все меньше, и детский дом можно будет закрыть, считает Закиев.
Общественник задается вопросом: "Почему из всех возможных решений для детского дома чиновники выбрали именно перевод в Конаев?"
Алматы - это город с инфраструктурой, образованием, медициной, культурой, спортом и рабочими местами. Конаев - это город, где пока нет даже базовых условий для полноценного развития ребенка. Но чиновники считают, что это "равнозначная" замена. Вывод очевиден: Конаев - это не место, где можно дать детям перспективу. Это город с малым количеством образовательных и карьерных возможностей", - убежден активист.
При этом Закиев отметил, что в Казахстане действует Конвенция ООН о правах ребенка, согласно которой "во всех действиях в отношении детей первостепенное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка", а также "ребенок имеет право на свободное выражение своего мнения по всем вопросам, касающимся его". То есть, пояснил общественник, "детей, по закону, нельзя переселять без учета их мнения, да еще и в условия, которые ухудшают их будущее".
Руслан Закиев призывает привлекать к данной проблеме юристов, общественных деятелей и международные организации, чтобы "не позволить уничтожить единственный областной детский дом в черте мегаполиса".
Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
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