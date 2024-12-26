25.12.2024, 11:30 64526
В Астане сносят незаконно возведенный ЖК
Фото: gov.kz
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Нура Астаны сносят незаконно возведенный жилой комплекс "Onyx-2", сообщает пресс-служба столичного акимата.
Начало самовольного строительства ЖК "Onyx-2", расположенного в районе Нура по улице Чингиза Айтматова, 49, остановили в столице. Жилой комплекс снесут", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
новости по теме
26.12.2024, 11:08 6781
Суд вынес еще один приговор по делу школьницы из Кызылорды
Фото: Pexels
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Кызылорда. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суде №2 города Кызылорды на закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении А. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией (статья 309 УК РК), сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала ее к занятию проституцией.
Сторона защиты просила оправдать подсудимую за отсутствием состава преступления.
Суд постановил признать подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы. Исковое заявление о взыскании морального вреда в размере 5 млн тенге удовлетворено частично.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом судебном заседании было рассмотрено уголовное дело в отношении одного из фигурантов по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения чужого имущества. Подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией. Еще одна сводница, заставлявшая заниматься девушку проституцией, получила 4,6 года лишения свободы.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. По данному делу проходит 13 фигурантов.
25.12.2024, 21:22 39706
Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Астрофизик Виктор Тейфель в своем аккаунте в Facebook высказался по поводу перевода времени. Эксперт рассказал, что к нему обратились с просьбой (не из министерств) подготовить экспертное заключение по поводу установления единого времени для всего Казахстана.
Конечно, это несколько запоздало, поскольку уже почти за год мы прочувствовали на себе всю бессмысленность и безграмотность этой откровенно антинародной реформы. Но ни 50-тысячная петиция, ни поток возмущения от миллионов наших сограждан не нашли пока понимания у нашей королевской рати, уперто пытающейся убедить нас в якобы заботе о нашем здоровье", - написал Виктор Тейфель.
Он высказал надежду, что его заключение, рассматриваемое в качестве квазиофициального документа, окажется небесполезным, хотя и не содержит каких-либо особых откровений по сравнению с тем, что уже сказано и написано.
Суть ведь очень проста и не требует многомиллионных затрат на какие-то особые научные изыскания. Достаточно всего лишь знать основы географии и астрономии, а значит, понимать, что Земля не плоская и все-таки она вертится", - написал астрофизик.
Он добавил, что если бы чиновники действительно искренне были озабочены здоровьем граждан и биоритмами, то вместо установления единого часового пояса следовало бы сделать как раз противоположное, а именно поделить страну на пять получасовых поясов, что как раз больше соответствовало бы смене дня и ночи, показаниям часов, биоритмам, режиму работы и быта.
В своем экспертном заключении о неправомерности введения единого времени на всей территории Казахстана Тейфель рассмотрел вопрос в нескольких аспектах.
Географический аспект
Территория Казахстана находится в интервале географических долгот от 46°27' в. д. до 87°18′ восточной долготы от Гринвичского меридиана с нулевой долготой. Таким образом, долготная протяженность территории Казахстана от самой западной точки границы республики до самой восточной точки составляет почти 41 градус. Полный оборот Земли вокруг оси вращения, то есть на 360 градусов соответствует 24 часам. Таким образом одному часу соответствуют 15 градусов по долготе. Отсюда легко видеть, что по протяженности в долготном направлении восток и запад Казахстана различаются на 2 часа 44 минуты. Поэтому события, связанные с вращением Земли, например, восход или заход Солнца или Луны на западе республики будет более чем на два с половиной часа позже при одной и той же географической широте и показаниях часов, идущих по единому времени.
Астрономический аспект
Во всем мире скорость работы обычных часов, механических или электронных, одинакова и соответствует так называемому среднему солнечному времени. Речь идет именно о скорости отсчета секунд, минут и часов, но не о показаниях циферблата. При относительно равномерном осевом вращении Земля движется вокруг Солнца не по круговой, а по эллиптической орбите. При этом ее орбитальная скорость движения наибольшая при минимальном расстоянии от Солнца и наименьшая - при наибольшем удалении от него. Вследствие этого, наблюдая даже из одного и того же пункта прохождение реального Солнца над точкой юга (в кульминации) мы можем заметить, что наши часы в разное время года не будут показывать одно и то же значение в момент истинного полудня, даже если в какой-то день мы установили их точно на 12 часов. Именно поэтому мы живем не по истинному, а по среднему солнечному времени, которое соответствует равномерному ходу наших часов в любое время года. Но мы отсчитываем время по нашим часам не от момента кульминации среднего Солнца, то есть не от среднесолнечного полудня. Иначе нам пришлось бы переводить стрелки часов каждый раз, перемещаясь по долготе даже в пределах мегаполиса. Поэтому и были установлены часовые пояса шириной в один час или 15 градусов по долготе. В пределах одного пояса часы у всех должны показывать одно и то же время, установленное для этого пояса. Надо иметь в виду, что даже внутри одного пояса средний солнечный полдень наступает на полчаса раньше или позже на востоке или западе по сравнению с его серединой.
Социальные аспекты
В нашей практической деятельности мы почти никогда не используем точные значения среднего солнечного времени и тем более истинного и ориентируемся именно по поясному времени. Как нетрудно увидеть, на нашу страну приходится два полных часовых пояса и, кроме того, запад попадает частично в еще один предыдущий часовой пояс, а восток в последующий. Собственно, даже не вникая в сущность часовых поясов, основываясь только на долготно-временной протяженности территории Казахстана, легко понять, что всему населению республики жить по одному и тому же времени, единым образом установленному на всех часах, и работать в одном временном режиме - не только нелепо, но и неприемлемо по самым разным причинам, влияющим на условия и качество жизни. Даже при разном поясном режиме времени восточные окраины Казахстана оказываются на западном краю шестого пояса, и только установленный дополнительный декретный час немного компенсировал некомфортность для них положения в этом поясе. Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем.
Ничем всерьез не мотивированное введение единого времени для всей Республики Казахстан, наносящее очевидные ухудшения условий работы и качества жизни для значительной части жителей республики, следует признать ничем не оправданным произволом властных органов. Необходимо отменить эту вредную реформу безотлагательно, не устраивая бесполезные и ненужные, дорогостоящие исследования", - подводит итог астрофизик.
Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
На пресс-конференции в Алматы председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина заявила, что торговля в Алматы значительно снизилась после перевода часов. Наиболее пострадали рынки и магазины "у дома". Торговцы жалуются на снижение выручки до 70%.
Министерство науки и высшего образования планирует потратить 54 млн тенге вместо объявленных ранее 160 млн на исследование влияния перевода времени на казахстанцев.
25.12.2024, 09:57 69336
В Алматы задержали открывшего стрельбу из сигнального пистолета парня
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На улице Кабдолова в Ауэзовском районе Алматы произошла стрельба, подозреваемый задержан.
На пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы. Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
По факту хулиганства управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в Алматы полиция расследует убийство молодого человека.
24.12.2024, 18:49 99771
Миннауки потратит 54 млн тенге на изучение влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования планирует потратить 54 млн тенге вместо объявленных ранее 160 млн на исследование влияния перевода времени на казахстанцев.
Ведомство объявило о проведении конкурса на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2025-2027 годы.
В документе указано, что целью программы является оценка влияния перехода на единое время на психическое и физическое здоровье казахстанцев. Также ведомство разработает научно обоснованные рекомендации по минимизации выявленных негативных последствий для здоровья. По итогам исследования должно быть опубликовано минимум 11 статей в научных журналах.
В Миннауки считают, что результаты исследования позволят точно определить экономическую нагрузку, связанную с возможными ухудшениями здоровья населения вследствие временных изменений. Полученные данные станут основой для оценки необходимости корректировки государственной политики и систем здравоохранения с целью эффективного управления выявленными рисками и минимизации затрат.
Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года.
Отметим, что на сегодня все еще неизвестно, в какую сумму бюджету обошелся перевод часов.
Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
На пресс-конференции в Алматы председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина заявила, что торговля в Алматы значительно снизилась после перевода часов. Наиболее пострадали рынки и магазины "у дома". Торговцы жалуются на снижение выручки до 70%.
24.12.2024, 12:57 111006
Посвященный творчеству Булата Окуджавы творческий вечер прошел в Алматы
Фото: Русский Дом в Алматы
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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Творческий вечер, посвященный одной из знаменательных дат уходящего года, - столетию со дня рождения Булата Окуджавы, прошел в Алматы.
На вечере выступили известные исполнители, поэты, актеры и композиторы, такие как заслуженный деятель РК Ильяс Аутов, Лариса Коротиченко, Александр Карев, Гаухар Сангулова, Лидия Колесникова, Владимир Цыцарев и другие деятели культуры. Гостями мероприятия стали журналисты и блогеры, молодежь и творческая интеллигенция, а также духовенство южной столицы.
Подобного рода творчество позволяет вести задушевный разговор с людьми, ищущими Бога и смысл жизни", - сказал в приветственном послании участникам творческого вечера митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
По словам организаторов вечера, стихи Окуджавы содержат глубокие размышления о вере, надежде и любви, о привязанности к малой родине, о смысле жизни и о том, как не утратить человеческое достоинство в сложных перипетиях судьбы.
Откровенный разговор исполнителей со зрителями начался со стихов Булата Окуджавы, и в него постепенно стали включаться произведения других классических и современных поэтов. Выраженные в их творчестве мелодии души постепенно захватили весь зал, который в завершение вечера единодушно подхватил известный мотив на слова Б. Окуджавы "Виноградную косточку в теплую землю зарою". Предполагается, что творческие вечера "Откровенный разговор" продолжат традиции фестиваля "Исповедь сердца", заслужившего любовь и признание алматинцев", - рассказали организаторы.
24.12.2024, 11:39 114541
Памятник убитому псу-волонтеру Пшону появится в Казахстане
Фото: Кадр из видео
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Атырау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Скульптор Азамат Кенжегалиев по собственной инициативе решил создать памятник собаке-волонтеру Пшону, которую убили в Атырауской области.
Процессом изготовления фигуры собаки, сваренной из металлических сердец, скульптор поделился на своей странице в соцсетях.
Напомним, в Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку по кличке Пшон. Пес носил мешки с песком для берегоукрепительных работ.
По факту убийства собаки завели уголовное дело. Инцидент прокомментировал депутат Айдарбек Ходжаназаров. По его словам, проблема - в безответственном обращении с животными. Мажилисмен подчеркнул, что он против отстрела животных и выступает за создание питомников и приютов.
По случаю с Пшоном в Атырау - это правонарушение, которое необходимо расследовать. Это правонарушение, за которое надо наказать непосредственно человека, который совершил это действие. Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал, чтобы это было большим уроком для всех остальных", - сказал Ходжаназаров.
24.12.2024, 10:25 117261
Стало известно о состоянии учителя, пострадавшего во время оформления елки в Семее
Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров
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Семей. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее учителей отправили наряжать городскую елку, и один из них сорвался с высоты. У 32-летнего педагога перелом черепа и потребуется пластическая операция, сообщает телеканал КТК.
Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров. Врачи говорят, травмы у педагога тяжелые. У него поврежден череп, понадобилась операция. Впереди еще одна операция и месяцы реабилитации.
Операция благоприятно прошла. Состояние пациента значительно улучшилось. Сейчас он уже находится в общей палате. С очень хорошими такими шансами на благоприятный исход… Травма головного мозга, перелом черепа, внутричерепное кровоизлияние - есть такое понятие "субдуральная гематома". То есть человек мог погибнуть, если своевременно не удалить гематому. Ему часть кости, под которой была гематома, удалили. Потом, по истечении 2-3 месяцев, это не срочно, можно сделать пластическую операцию - заместить дефект черепа. Различные для этого материалы используются", - сказал нейрохирург университетского госпиталя НАО "МУС" Рашид Ишмухаметов.
В акимате прокомментировали инцидент.
По ходу служебного расследования выяснилось, что учителя из трех школ города Семея были привлечены к установке новогодней елки. По итогам привлечены к дисциплинарной ответственности директора школ. Руководитель отдела образования города Семея освобожден от занимаемой должности. Данный вопрос на контроле акима области и министра просвещения", - сказал руководитель управления образования Абайской области Нуржан Ахметкалиев.
По словам руководителя аппарата акима Семея Нуржана Есенжолова, елка была приобретена за 25 миллионов тенге.
Но только в услуги входила сама елка и доставка в город Семей. Расходы на монтаж и установку не предусмотрены. В связи с чем были привлечены дополнительные силы отдела ЖКХ, волонтерские силы и т.д. Строгий выговор объявлен заместителю акима, курирующему данный вопрос. На сегодняшний день служебное расследование проведено", - сказал он.
ЧП также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев. Он заявил, что привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, - это нарушение закона "О статусе педагога".
Напомним, вчера был назначен новый аким Семея.
24.12.2024, 09:17 114571
Авария на тепломагистрали в Алматы: подача тепла восстановлена
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийная бригада завершила работу по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, введенном в эксплуатацию в 1984 году. С 6 часов утра начато поэтапное подключение объектов, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева - Достык - Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06.00 часа 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после запуска системы теплоснабжения управляющей компании - КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети.
В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пара) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08.00 до 18.00 часов) или 109", - отметили в "Алматинских тепловых сетях".
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?