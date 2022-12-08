Суд Астаны изменил решение по делу группы озер Малый Талдыколь

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Судом города Астаны изменено решение столичного административного суда по делу группы озер Малый Талдыколь, сообщает пресс-служба суда.
11 июля 2022 года столичный административный суд признал незаконным бездействие столичного акимата, выразившееся в неустановлении водоохранных зон и полос на группе озер Малый Талдыколь, и обязал установить водоохранные зоны и полосы на участках озер №№ 6, 7, 9. Постановление акимата "О переводе земель водного фонда в категорию земель населенного пункта" в части перевода в земли населенного пункта участков озер №№ 6, 7, 9 признано незаконным и отменено", - заявили в суде.
Суд апелляционной инстанции признал установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы частично правильными.
Вместе с тем причиной изменения судебного акта послужило то, что в ходе апелляционного рассмотрения дела акиматом было представлено новое заключение специалистов от 8 июля 2022 года.
Данное заключение не было предметом исследования судом первой инстанции, правовая оценка судом ему не давалась. Согласно новому заключению водоем под № 6 засыпан, а под № 9 усыхает. Предлагается сохранить водоем под № 7 и провести обязательные дноуглубительные работы для восстановления притока подземных вод", - сообщили в пресс-службе.
Также на земельных участках озер № 6, 9 в настоящее время ведутся строительные работы по возведению многоквартирных жилых комплексов, в том числе социально значимые объекты.
Коллегия, учитывая новое заключение специалистов, посчитала соразмерным установление водоохранной зоны лишь в отношении водоема под № 7, тем самым обеспечив справедливый баланс участников административной процедуры", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Малом Талдыколе собираются провести дноуглубительные работы, которые, по информации столичного акимата, позволят не допустить высыхания водного объекта. Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь.
Жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.