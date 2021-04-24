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Малый Талдыколь осушаться не будет - главный архитектор Нур-Султана

23.04.2021 11044
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Территорию вокруг водонакопителя. Будет построено два экологических парка: один у озера Большого Талдыколя, другой - у озера Майбалык. Об этом сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Малый Талдыколь - это не озеро, а водонакопитель. Тем не менее осушаться он не будет. Будет сохранена водная гладь. Так называемое зеркало. Строительных работ на самом Малом Талдыколе не будет. А вокруг, согласно плану компактной застройки города, территория будет благоустраиваться. Это жилье, социальные объекты - школы, детсады и т.д. К примеру, сам ЖК "Зеленый квартал" был когда-то построен на болоте, то же самое по ТРЦ "Хан-Шатыр", проспекту Туран и так далее. Но тем не менее в очередной раз сообщаем, что водная гладь Малого Талдыколя будет сохранена. Не раз были проведены встречи с активистами. Не нужно распространять ложную информацию", - сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев.

 
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана в августе 2020 года провел дополнительную экспертизу вод Малого Талдыколя. Согласно исследованию, превышение предельно-допустимой концентрации по железу составляет в 6,2 раза, хлориды в 9,3 раза, сульфатов в 1,1 раза, аммиака в 5 раз и так далее. Цвет воды относится ко 2-й категории. Таким образом, это свидетельствует о высоком уровне загрязнения водонакопителя, которое непригодно для жизнедеятельности живых организмов.
 
На самом же Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт). 
 
Ранее уже сообщалось о планах создать на территории озера Талдыколь рекреационной зоны с городским природным парком.
 
В августе 2020 года глава Минэкологии Казахстана высказал позицию ведомства по вопросу осушения озера Малый Талдыколь.
 

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