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Глава Минэкологии высказался по вопросу осушения озера Малый Талдыколь

18.08.2020, 18:55 4915
Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Глава Минэкологии Казахстана высказал позицию ведомства по вопросу осушения озера Малый Талдыколь, передает Kazakhstan Today. 
 

Обсудили сегодня с акимом Нур-Султана вопрос по озеру Малый Талдыколь. Наше ведомство обеспокоено тем, что осушение озера может привести к нарушению экосистемы", - сообщил Магзум Мирзагалиев. 

 
Министр добавил, что удалось достичь договоренности с руководством города дополнительно изучить этот вопрос с привлечением экспертов, экологов и ученых. 
 

Дальнейшее решение будет приниматься с учетом мнения вышеназванных специалистов", - сообщил глава Минэкологии.

 
Ранее экологи предложили запретить въезд легковых авто на территорию Большого Алматинского озера.
 

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