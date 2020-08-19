Глава Минэкологии высказался по вопросу осушения озера Малый Талдыколь

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Глава Минэкологии Казахстана высказал позицию ведомства по вопросу осушения озера Малый Талдыколь, передает Kazakhstan Today.

Обсудили сегодня с акимом Нур-Султана вопрос по озеру Малый Талдыколь. Наше ведомство обеспокоено тем, что осушение озера может привести к нарушению экосистемы", - сообщил Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что удалось достичь договоренности с руководством города дополнительно изучить этот вопрос с привлечением экспертов, экологов и ученых.

Дальнейшее решение будет приниматься с учетом мнения вышеназванных специалистов", - сообщил глава Минэкологии.

Ранее экологи предложили запретить въезд легковых авто на территорию Большого Алматинского озера.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства