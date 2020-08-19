Экологи предложили запретить въезд легковых авто на территорию Большого Алматинского озера

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - Защитники природы считают целесообразным запустить экотакси, которое будет курсировать от поста в Алмаарасане до Большого Алматинского озера, передает Kazakhstan Today.

Большое Алматинское озеро - это, пожалуй, одна из самых известных достопримечательностей и одно из самых посещаемых мест. Сюда всегда съезжаются тысячи туристов. Зачастую, после себя отдыхающие оставляют мусор. В купальный сезон эти края превращаются в стоянку для автомобилей, сообщает телеканал Almaty.tv

Очень много людей привозят с собой много мусора, что осложняет вывоз этого мусора отсюда, с территории национального парка", - заявил председатель ОО "Экологический патруль Казахстана" Тимур Елеусизов.

В период действия карантина въезд на озеро временно закрыт. От экопоста можно пройти только пешком. За время ограничительных мер, говорят экологи, природа в Национальном парке значительно улучшилась. Видео с фотоловушек тому подтверждение: дикие животные перестали бояться и стали чаще попадать в объективы камер.

Надо все-таки ограничить въезд автотранспорта на постоянной основе, и как альтернатива, мы думаем, необходимо нацпаркам внедрить на постоянной основе экотакси", - подчеркнул представитель эко-фонда "Табигат" Герман Чащин.

Вместо транспорта на топливе защитники природы предлагают запустить специальные экотакси, которые будут ходить от экологического поста в Алмаарасане до БАО. Электромобиль бесшумный и не пугает животных в отличие от машин на бензине. Такой проект вполне успешно показал себя на Медеу и Шымбулаке.

Мы уже долгое время говорили, что надо запретить проезд автотранспорта на БАО, потому что, во-первых, шумовой эффект для диких животных, то что двигатели, рычащие машины - это все сказывается, плюс идет загрязнение воздуха", - отметил Елеусизов.

Ранее предложения запретить въезд частным автомобилям на БАО уже поступали. Сейчас экоактивисты готовят проект для утверждения в городской администрации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства