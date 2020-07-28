Первый в РК городской природный парк планируют создать близ Талдыколя в Нур-Султане

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - На территории озера Талдыколь планируется создание рекреационной зоны с городским природным парком, передает Kazakhstan Today.

Согласно генеральному плану Нур-Султана, парк будет располагаться в юго-западной части города и охватит территорию в границах: шоссе Коргалжын, улица Ш. Айтматова, объездная дорога К-1. Занимаемая площадь - 2021 гектар, сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы.

Напомним, до 2015 года озеро Талдыколь было накопителем-испарителем для сточных вод. Накопитель был образован путем обвалования территории вокруг озер Большой Талдыколь и Ульмес.

По данным управления, природное озеро Талдыколь стало накопителем-испарителем сточных вод еще при Целинограде, в 1970 году. В 2015 году по австрийской технологии на столичных очистных сооружениях был построен блок дополнительной очистки и цех обеззараживания воды ультрафиолетом. С того момента сброс на Талдыколь был прекращен.

Сотрудники ТОО "НИИ "Астанагенплан" совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана изучали международный опыт проектирования и строительства природных парков вместе с коллегами из Великобритании на примере лондонского центра водно-болотных угодий, природного парка Rainham Marshes, Шервудского леса, заповедника Minsmere Reserve и проводили встречи с ведущими специалистами общества птиц.

В настоящее время разработано Естественно-научное обоснование создания городского природного парка "Талдыколь" за счет выделенного гранта по программе сохранения биоразнообразия Королевского общества защиты птиц Великобритании через Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.

Уникальность создания городского природного парка заключается в том, что появляется возможность сохранения естественной среды обитания животных и краснокнижных птиц. Парк будет эксклюзивным образовательным центром для учащихся колледжей и вузов соответствующих профессий (биологи, ихтиологи, орнитологи, экологи). Кроме того, подобные природные парки являются одним из часто посещаемых мест туристов.

Как отметили в управлении, Талдыколь является исторически важной орнитологической территорией местного значения. В период сезонных миграций на озерах и прилегающих территориях можно увидеть до 200 видов птиц. В их числе кудрявый пеликан, савка, лебедь-кликун, орлан-белохвост. В результате проведенных ботанических исследований на прилегающих к озерам степным участках зарегистрировано 98 видов растений, среди них декоративные, лекарственные, пищевые.

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