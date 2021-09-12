Экоактивисты: Минэкологии опровергло заявление акимата о "чрезвычайном" загрязнении озера Малый Талдыколь

Фото: Facebook.com/SOS Taldykol

НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Экоактивисты, борющиеся за сохранение озера Малый Талдыколь в Нур-Султане, сообщили, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан опровергло заявление акимата о чрезвычайном загрязнении водоема, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Защитники озера отметили, что акимат Нур-Султана заверяет, что водная гладь водоема, которая расстилается на 20 гектарах, будет сохранена, но при этом общая площадь акватории всех озер группы Малый Талдыколь составляет 601,9 гектара.

Из них собираются оставить всего 20 гектаров", - заявили экоактивисты, отметив, что менее чем за месяц рабочая техника засыпала четверть одного из участков озер.

По их словам, в столичном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений заявили, что "Малый Талдыколь никогда не числился в реестре водных объектов столицы" и является накопителем сточных вод.

То есть нами был получен ответ, где сказано, что решением акимата водный объект группа озер Малый Талдыколь" был выведен из водного фонда, а теперь нас пытаются убедить, что он никогда в реестре не был?.. Карты периода 1913-2021 годов, на которых нанесены озера Малый Талдыколь, также свидетельствуют о ложных высказываниях... Накопителем Малый Талдыколь никогда не был, сточные воды сбрасывали в озеро Большой Талдыколь", - написали участники сообщества SOS Taldykol в Facebook .

Далее экоактивисты приводят ответ вице-министра экологии Серика Кожаниязова , в котором говорится, что при выезде на объект было установлено, что "ТОО "SAT NS" производится интенсивная работа по засыпке водного объекта Малый Талдыколь без проектной документации".

Также в ведомстве подтвердили, что группа озер Малый Талдыколь существует, имеет свои сформировавшиеся границы и водный режим, обусловленный атмосферным питанием. Данную группу озер, по словам вице-министра, следует относить к устойчивым озерам.

В МЭГПР также отметили, что строительные, дноуглубительные и прочие работы на водных объектах производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.

Однако работы по засыпке вышеуказанного водного объекта ТОО "SAT NS" не согласовало с РГУ "Есильская бассейновая инспекция по регулирования использования и охране водных ресурсов", - следует из ответа Кожаниязова.

В Минэкологии заверили, что инспекцией в акимат Нур-Султана было направлено письмо о принятии мер и недопущению вредных воздействий на данный водный объект. Кроме того, МЭГПР направит письмо в городскую прокуратуру о приостановлении строительных работ на территории озера, а также об оказании содействия в сохранении системы водно-болотных угодий группы озер до окончательного разрешения вопроса.

Ранее в столичном акимате заявили , что в результате исследований воды показатели содержания главных ионов (жесткость, кальций, магний, хлориды), тяжелых металлов (железо), ядовитых веществ (фтор), биогенных веществ (азот аммиака и нитритов) присутствуют в концентрациях, превышающих норму в несколько раз. Также по результатам исследований, в соответствии с оценкой хозяйственного использования водоема по критериям качества воды - недопустимо использование в хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных и рекреационных целях. Озеро в результате гниения органических соединений и скопления мусора, по информации ведомства, является очагом распространения неприятного запаха.

Однако защитники водоема приводят результаты анализов, проведенных Минэкологии , согласно которым "превышений ПДК не наблюдается ни по одному из компонентов".

Участники группы также отметили, что, согласно ответу Минэкологии, у АО "Астана-Технополис" имеется выписка из постановления акимата города от 14 августа 2020 года на земельный участок площадью 57,62 гектара сроком до 31 декабря 2026 года. "При этом акиматом земельный участок водного фонда переведен в категорию земель населенного пункта только в декабре 2020 года".





Напомним, жители столичного ЖК City Lake записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь. По мнению экологов, осушение Талдыкольских озер приведет к исчезновению места обитания перелетных птиц. Сейчас на озере гнездятся 65 видов птиц, 12 из которых включены в Красную книгу Казахстана.





В апреле 2021 года главный архитектор Нур-Султана заявил , что Малый Талдыколь осушаться не будет.

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