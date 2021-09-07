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Водно-болотистая гладь малого Талдыколя будет очищена от вредных веществ и сохранена

06.09.2021 6562
Фото: пресс-служба акмата Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Степень загрязнения воды малого Талдыколя считается как "чрезвычайно грязная". Озеро в результате гниения органических соединений и скопления мусора является очагом распространения неприятного запаха, скопления насекомых (комары, клещи), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате исследований показатели содержания главных ионов (жесткость, кальций, магний, хлориды), тяжелых металлов (железо), ядовитых веществ (фтор), биогенных веществ (азот аммиака и нитритов) присутствуют в концентрациях, превышающих норму в несколько раз. Также по результатам исследований, в соответствии с оценкой хозяйственного использования водоема по критериям качества воды - недопустимо использование в хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных и рекреационных целях, сообщили в акимате столицы.
 
Таким образом, в целях безопасности и создания комфортного проживания для жителей близлежащих районов, малый Талдыколь будет очищен от вредных веществ. Водная гладь малого Талдыколя (улица Сыганак с севера, продолжение улицы Е22 с юга, проспект Туран с востока, и улица Айтматова с западной стороны), которая расстилается на 20 гектарах, будет сохранена. Также будут проведены дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды. Таким образом, болотистое место станет очищенным водоемом и будет представлять собой парковую зону.
 

Прилегающая часть водно-болотного объекта будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: жилые дома, учебное заведение почти на 2,5 тысячи учащихся, детский сад, медицинский центр и другие. Город строится в рамках реализации генерального плана столицы, утвержденного постановлением правительства - это компактная застройка. К примеру, территории некогда проспекта Туран, ТРЦ "Хан-Шатыр", ЖК "Зеленый квартал" также представляли собой болото", - сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы.

 
Стоит отметить, что на самом Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк - у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт).
 
Напомним, жители столичного ЖК City Lake записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
 
В апреле 2021 года главный архитектор Нур-Султана заявил, что Малый Талдыколь осушаться не будет. 
 

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