Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Астане в 2021 году планируется достроить Малую кольцевую дорогу с возможностью пропуска 90 тыс. автомобилей в сутки, сообщили в пресс-службе акима города.

"Одним из перспективных и самых важных аспектов снятия транспортной напряженности является дальнейшее строительство Малой кольцевой дороги. Общая протяженность составляет 35 километров, построено с 2008 года 22,8 километра, построено 9 из 14 развязок, мостов и путепроводов. Малое транспортное кольцо будет иметь возможность пропуска более 90 тыс. автомобилей в сутки, на проектный момент открытия в 2021 году это кольцо позволит как минимум 20 тысячам автомобилей миновать центр города", - проинформировали в акимате, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что в текущем году планируется завершить работы по строительству улицы Кошкарбаева (№14). По улице Ш. Бейсековой на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Конституции планируется продолжить изъятие земельных участков под дальнейшее строительство. Данная улица с закольцовкой с продолжением ул. Акжол позволит транспорту миновать центр старого города.

Кроме того, по транспортной развязке на пересечении улицы Ш. Бейсековой и проспекта Н. Тлендиева начаты работы по строительству теплотрассы 5-го ввода. Также ведется продолжение строительства улицы Бейсековой на отрезке от улицы Сыганак до уллицы Улы Дала протяженностью 2,9 километра. Планируется открыть проезд по улице Сарайшык на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой. Данная мера позволит транзитному транспорту миновать центр левобережной части города, что значительно сократит интенсивность движения по проспектам Туран, Кабанбай батыра и Мангілік Елі.

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