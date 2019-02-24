В Астане вновь отменили занятия для школьников

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Астане 8 февраля отменены занятия в школах для учащихся первой смены, передает Kazakhstan Today.



"8 февраля в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов перовой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в управлении образования города.



Напомним, что занятия в школах отменяют с 5 февраля в связи с установлением сильных морозов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства