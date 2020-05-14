azh.kz

Атырау. 13 мая. Kazakhstan Today - В Атырау две женщины, зараженные COVID-19, родили здоровых малышей, передает Kazakhstan Today.

Новорожденные девочка и мальчик появились на свет 12 мая. В Атырауской областной больнице №2 две беременные женщины, зараженные коронавирусом, родили здоровых малышей, пишет портал "Ак Жайык" .

Роды принимали квалифицированные хирурги, анестезиологи областной больницы, а также врачи-реаниматологи, гинекологи, акушерский состав и неонатологи Атырауского областного перинатального центра.

Беременные женщины 29 и 24 лет были госпитализированы в инфекционный стационар на 38-й неделе беременности при бессимптомно подтвержденном состоянии коронавирусной инфекции. В инфекционном отделении роженицы продолжат лечение в соответствии с протоколом", - рассказала заместитель директора Атырауской областной больницы №2 Надя Ергалиева.

Новорожденные были изолированы от матерей и переведены в специально обработанную чистую палату. Их состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.





Алматы . Ранее аналогичные случаи произошли в Актау

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства