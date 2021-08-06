В Атырау ввели Ashyq в общественном транспорте

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АТЫРАУ. 5 АВГУСТА - В Атырау пассажиров общественного транспорта будут проверять через Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Однако те пассажиры, у которых нет с собой смартфона или приложения Ashyq, всё равно смогут попасть в автобус, сообщает Ак Жайык.

Какой смысл в таком нововведении, журналисты поинтересовались у пресс-секретаря акимата Атырау Нурислама Гумара.

Посадка пассажиров в общественный транспорт будет производиться по сканированию QR-кода в приложении "Ashyq". Пассажиры, у которых отсутствует смартфон. Пассажиры, у которых отсутствует смартфон и приложение "Ashyq", тоже будут допускаться в автобус. Данный проект внедрен как дополнительная мера по выявлению рисков заражения коронавирусной инфекцией среди населения, так как в общественном транспорте высока вероятность скопления людей", - заявил Гумар.

Как новшество помешает пассажирам без смартфона, но с неопределённым статусом, а также заболевшим, сесть в общественный транспорт, власти города так и не ответили.

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