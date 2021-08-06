В Атырау ввели Ashyq в общественном транспорте

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Однако те пассажиры, у которых нет с собой смартфона или приложения Ashyq, всё равно смогут попасть в автобус, сообщает Ак Жайык.
Какой смысл в таком нововведении, журналисты поинтересовались у пресс-секретаря акимата Атырау Нурислама Гумара.
Посадка пассажиров в общественный транспорт будет производиться по сканированию QR-кода в приложении "Ashyq". Пассажиры, у которых отсутствует смартфон. Пассажиры, у которых отсутствует смартфон и приложение "Ashyq", тоже будут допускаться в автобус. Данный проект внедрен как дополнительная мера по выявлению рисков заражения коронавирусной инфекцией среди населения, так как в общественном транспорте высока вероятность скопления людей", - заявил Гумар.
Как новшество помешает пассажирам без смартфона, но с неопределённым статусом, а также заболевшим, сесть в общественный транспорт, власти города так и не ответили.
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