В Ауэзовском районе Алматы благодаря расширению школ появится 3600 новых мест для учащихся

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АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - Аким Ауэзовского района города Алматы Сайран Сайфеденов на площадке региональной службы коммуникаций рассказал о том, как в районе решается вопрос дефицита мест в школах и детских садах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сайфеденов сообщил, что в этом году продолжено строительство пристроек к основным зданиям в 5 школах района.

Расширят школы №6, 117, 121, 132 и 133. Всего будет дополнительно создано 3600 мест.

Также планируется завершить сейсмоусиление с капитальным ремонтом детского сада №23.

Кроме того, по поручению акима города в микрорайоне Алтын-Бесик на земельном участке, где было запланировано строительство общежития Алматинского технологического университета, будет построен государственный детский сад.

В настоящее время по линии управления комфортной городской среды ведутся работы по проектированию строительства детского сада.

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