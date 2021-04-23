В Ауэзовском районе Алматы благодаря расширению школ появится 3600 новых мест для учащихся

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Сайфеденов сообщил, что в этом году продолжено строительство пристроек к основным зданиям в 5 школах района.
Расширят школы №6, 117, 121, 132 и 133. Всего будет дополнительно создано 3600 мест.
Также планируется завершить сейсмоусиление с капитальным ремонтом детского сада №23.
Кроме того, по поручению акима города в микрорайоне Алтын-Бесик на земельном участке, где было запланировано строительство общежития Алматинского технологического университета, будет построен государственный детский сад.
В настоящее время по линии управления комфортной городской среды ведутся работы по проектированию строительства детского сада.
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