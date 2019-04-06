В ближайшие дни в большинстве областей Казахстана ожидается гололёд и туман

Астана. 10 декабря. Kazakhstan Today - 11-13 декабря 2018 года в большинстве областей Казахстана ожидается гололёд и туман, передаёт Kazakhstan Today.





"Отрог Сибирского антициклона медленно отступает на восток, на смену ему с юга европейской части России смещаются тёплые атмосферные фронты. Поступление тёплого воздуха на холодную подстилающую поверхность в сочетании с осадками вызовет образование гололёда и тумана в большинстве областей республики, что особенно опасно на автодорогах в ночные и утренние часы", - сообщает РГП "Казгидромет".





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