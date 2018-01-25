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В ближайшие дни в Казахстане сохранится морозная погода24.01.2018
  • Фото: kepguru.hu
Общество  16:11

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Холодный антициклон в предстоящие трое суток не покинет Казахстан, поэтому и сильные морозы, установившиеся в большинстве областей республики, сохранятся, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", за прошедшие сутки температура воздуха в центральных, юго-восточных и местами южных областях Казахстана была ниже климатической нормы на 3-8 градусов, а в северных и восточных - на 10-18 градусов, а на крайнем востоке на 20-23 градусов ниже нормы.

"В то же время, на западные области республики под влиянием юго-западных тропосферных потоков поступает тёплый воздух из районов Ирана и Чёрного моря, что поддерживает здесь температуру воздуха выше нормы на 3-5 градусов", - объяснили синоптики.

По их информации, на западе и юге 25-27 января местами сохранятся низовые метели и ветер 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28 метров в секунду, что вызовет ухудшение видимости до 200-500 метров.

"В трех областях из-за прогнозируемого сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Днем 24, сутки 25-27 января в Кызылординской области сохраняется восточный, северо-восточный ветер местами 18-23 метра в секунду, временами порывы будут достигать 30 метров в секунду и более. Днем 24, сутки 25 января в Актюбинской области сохраняется юго-восточный ветер местами 18-23 метра в секунду, временами порывы 30 метров в секунду и более. 25-27 января в Южно-Казахстанской области ожидается северо-восточный ветер местами 18-23 метра в секунду, временами порывы 30 метров в секунду и более", - информирует ведомство.
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