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В ближайшие дни на западе Казахстана ожидаются дождь, снег и метели

23.11.2020 20791
Нур-Султан. 23 ноября.  Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на ближайшие три дня - с 24 по 26 ноября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в течение трех дней практически на всю территорию Казахстана продолжит оказывать свое влияние отрог Северо-западного антициклона, сохраняя погоду преимущественно без осадков. 

Лишь на западные регионы страны начнет смещаться циклон из районов Скандинавского полуострова. Он принесет с собой осадки, в отдельных районах - сильные осадки в виде дождя и снега, местами гололед, низовую метель, а также небольшое повышение температуры воздуха", - уточнили в "Казгидромете".


Отмечается, что местами по территории республики ожидается усиление ветра.
 

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