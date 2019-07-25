В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 25-27 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди, на западе, севере и востоке местами сильные, местами будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, возможен град и ослабление жары", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, лишь в южных областях республики ещё сохранится погода без осадков, но жара начнет постепенно спадать, максимальная температура воздуха будет в пределах плюс 33-40 градусов по Цельсию.

Кроме того, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

25 июля в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - отмечает "Казгидромет".

25 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, туман. Днем ветер северный, местами 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Завтра в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал. Днем местами град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске 25 июля ожидается гроза, днем град. В Семее 25 июля ожидается гроза, днем град.

25 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 25 июля ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - проинформировали синоптики.

Также 25 июля в Мангистауской области местами ожидается ветер северный, северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается очень сильная жара, 43 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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