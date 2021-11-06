В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на территорию Казахстана, обуславливая погоду без осадков и низкую температуру воздуха. Только в горных районах юго-востока под влиянием фронтальных разделов пройдет снег с низовой метелью. На большей части республики ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере и юго-востоке туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области на севере, западе, в горных и предгорных районах ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, в горных районах туман, низовая метель.

В горных, предгорных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, усиление ветра в районе Алакольских озер до 17-22 метров в секунду.

В центре и на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На севере Атырауской области, днем на севере Акмолинской области, юге Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-востоке, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-западе туман.

На западе Костанайской области ожидается туман, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Карагандинской области ожидается туман.



