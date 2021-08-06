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В большинстве областей Казахстана в четверг ожидаются дожди

05.08.2021 15634
В большинстве областей Казахстана в четверг ожидаются дожди
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части РК местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и в центре страны ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, утром и днем в Туркестанской области, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях с пыльной бурей, в Восточно-Казахстанской области, днем в Жамбылской области местами град. 
 
На побережье Мангистауской области, местами в Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 
Днем в Атырауской области, местами в Мангистауской, Актюбинской областях сохранится очень сильная жара. 
 
Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской областей, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, на юге Восточно-Казахстанской области, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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