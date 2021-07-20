В большинстве областей Казахстана в понедельник ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему с прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и в центре в ночные и утренние часы - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Карагандинской области местами туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются пыльная буря, днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Кызылординской, Туркестанской областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Местами в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

Днем на большей части в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, местами в Карагандинской, Алматинской областях ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской областях, на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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