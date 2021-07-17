В большинстве областей Казахстана в пятницу ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и градом, лишь местами в южной и западной части РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается местами ночью - туман, в Акмолинской, днем в Павлодарской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град, усиление ветра до 15-25 метров в секунду, в Жамбылской области с пыльной бурей.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, днем Кызылординской, Костанайской, Карагандинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области местами ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской областей, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства