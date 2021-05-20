В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 мая 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Практический по всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и на востоке местами сильный дождь, шквал. Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге местами – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

Днем в Кызылординской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Костанайской, Жамбылской областях, днем в Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Жамбылской области возможен град.

Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, местами в Атырауской области, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем составит +18 - +20 градусов.

В Алматы синоптики также прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха днем составит +26 - +28.

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