В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет дождь, на северо-западе, севере сильный дождь. Местами ожидается гроза, град, шквал, с усилением ветра, на юге, юго-западе пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской областях, ночью в Павлодарской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области порывы 25 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, в Мангистауской, Атырауской областях местами гроза.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, град.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, днем в Жамбылской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-25 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Кызылординской области на большей части очень сильная жара.

Днем в Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской областей, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





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