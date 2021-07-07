Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7-8 июля в Актюбинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожароопасность.

Ночью 7 июля в Павлодарской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

7 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняются сильная жара, до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в Каратюбинском, Сырымском и Букейординском районах.

7 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

7 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 июля в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду.

7 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 35 градусов. Днем 7 июля на юге области сохраняется сильная жара, 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

7 июля в Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

7 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Алматы в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Также жителей Алматы и Алматинской области предупредили о подъеме уровней воды в реках.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства