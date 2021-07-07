В Алматы сохраняется аномальная жара

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АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В Алматы в ближайшие дни сохранится жаркая погода, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям города, в дневное время столбики термометров достигнут отметки 36-38 градусов тепла.

Жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта. Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов", - отметили в департаменте.

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